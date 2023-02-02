112 hizmeti artık daha hızlı! Yerli ve milli yazılım 'asılsız ihbarları' eliyor

Yerli ve milli imkanlarla ortaya konan yazılımlar, sağlık alanında da kişilerin imdadına yetişiyor. Türkiye'nin her bölgesinden tüm çağrılara 7/24 aralıksız cevap veren 112 Acil Çağrı Merkezleri, Yeni Nesil 112 Yazılım Tabanıyla vatandaşlara daha hızlı hizmet vermeyi amaçlıyor. Halihazırda 59 ilde faaliyete geçen uygulamanın 81 ilde yaygınlaştırılması planlanıyor.

ÇAĞRILAR TEK NUMARADA BİRLEŞİYOR

İçişleri Bakanlığı bünyesinde geliştirilen yerli ve milli yazılım sayesinde önemli bir gelişme daha yaşanıyor. Yazılım ile polis imdat, jandarma imdat, sahil güvenlik imdat, yangın ihbar, sıhhi imdat, orman yangını ihbar ve AFAD gibi birden fazla olan acil çağrı numaraları tek numara altında birleşiyor.