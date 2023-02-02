EYT teklifi bugün komisyonda görüşülecek

Emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesinde adım adım sona yaklaşılıyor. Meclis Başkanlığı'na sunulan düzenleme, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda ele alınacak.

Görüşmelerde ilgili bakanlıkların, işçi ve işveren kuruluşlarının dernek ve platformlarından da temsilciler olacak. Kanun teklifi komisyon görüşmelerinin ardından Genel Kurul'a getirilecek.

Düzenlemeyle ilk etapta 2 milyon 250 bin kişi emeklilik hakkı elde edecek. 8 Eylül 1999 öncesi sigortalı olanlar ve gerekli prim gün şartını sağlayanlar düzenlemeden faydalanacak.

SSK'lı EYT'liler 5 bin-5 bin 975 gün arasında değişen prim günleriyle emekli olabilecek. Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamındaki kadınlar 7 bin 200, erkekler ise 9 bin prim günüyle yasadan yararlanabilecek.

E-Devletten EYT için askerlik ve doğum borçlanması nasıl yapılır?

Başvurular ne zaman yapılacak?

Başvurular, kanun Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra başlayacak. Koşulları yerine getirenler, Süre sınırı olmaksızın, SGK ve e-Devlet'ten başvuru yapabilecek.

EYT duzünlemesinden yararlanmak isteyenler emeklilik için başvuru dilekçesi verecek.

Maaşlar ne zaman ödenecek?

Maaşlar dilekçe verildikten sonraki ay başından itibaren ödenmeye başlanacak.

İlk maaşlarının mart ayında ödenmesi planlanıyor.