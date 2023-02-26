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Sigortalı hizmetinden sonra, 5510' a tabi engelli memur olan ne zaman emekli olabilir?

Engelli memurların engellilik oranlarına göre hizmet ve sigortalılık süresi aranır, şartları yerine getirenler istekleri halinde emekli olurlar.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 26 Şubat 2023 00:10, Son Güncelleme : 02 Şubat 2023 10:05
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Sigortalı hizmetinden sonra, 5510' a tabi engelli memur olan ne zaman emekli olabilir?

Soru: 24/07/2007 ssk girişim olup 4/a kapsamında 1080 gün pirimim bulunmaktadır. 2012 den itibaren engelli memur olarak çalışmaktayım %40 engelli raporum var. Emekliliğe ne zaman hak edeceğim konusunda bilgilendirebilir misiniz. Tşk.

Detaylar/Değerlendirmeler:

2008 yılı Ekim ayı itibariyle ilk defa memur olanlar, yani 2008 yılı Ekim ayından önce memurluk hizmeti bulunmayanlar veya memurluk hizmeti haricinde sigortalı veya bağ-kurlu hizmeti bulunanlar 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamındadırlar. Yani, 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununa bağlı memur olmayıp, 5510 sayılı Kanuna göre memur olmaktadırlar.

Engelli memurların sosyal güvenlikleri diğer memurlara nazaran, hem 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununda, hem de 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda ayrıca korunmuştur.

Sizin durumunuz 5510 sayılı Kanun kapsamındadır. Engelli memurlar için 5510 sayılı Kanunda aranılan koşullar;

1- Çalışma gücünün en az % 60'ını veya vazifelerini yapamayacak şekilde meslekte kazanma gücünü kaybettiğinin Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Kurulunca tespit edilen memur malul sayılmaktadır.

2- Ancak, memur olarak ilk defa çalışmaya başladığı tarihten önce çalışma gücünün % 60'ını veya vazifesini yapamayacak derecede meslekte kazanma gücünü kaybettiği önceden veya sonradan tespit edilirse, malullük aylığından yararlanamıyor.

Malullük aylığından yararlanamayan memurlar en az onbeş yıldan beri sigortalı olursa ve bu sure içerisinde en az 3960 gün malüllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olursa yaşlılık aylığı bağlanabilmektedir.

3- Ayrıca, sağlık kurulu raporlarını inceleme mercii olan Sosyal Güvenlik Kurulu sağlık kurulu, raporları inceleyip çalışma gücündeki kayıp oranının;

- % 50 ila % 59 arasında olduğunu tespit ederse, kişilerin en az 16 yıldan beri sigortalı olmaları ve 4320 gün,

- % 40 ila % 49 arasında olduğunu tespit etmesi halinde de kişilerin en az 18 yıldan beri sigortalı olmaları ve 4680 gün, malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olmaları şartıyla yaşlılık aylığına hak kazanmaları mümkün olmaktadır.

4- Yaşlılık aylığı için bir yaş koşulu bulunmamaktadır.

5- Engelli memurlara engelli aylığı şeklinde değil de, yaşlılık aylığı şeklinde aylık bağlanmaktadır.

6- Prim ödeme sayılarında sigortalı, bağ-kurlu ve memurluk hizmetlerinin tamamı dikkate alınmaktadır.

Bu bağlamda sonuç değerlendirmemiz;

- 24/07/2007 yılındaki sigortalı başlangıcınızdan itibaren % 40 engellilik raporunuza istinaden (SGK Sağlık Kurulunun onaylaması şartıyla) 18 yıldan beri sigortalılık süreniz olursa ve bu sure içerisinde 4680 gün, yani 13 yıl hizmetiniz olursa, talebiniz halinde yaşlılık aylığına hak kazanmanız gerektiğini değerlendirmekteyiz.

- 24/7/2025 tarihinde sigortalılık sürenizi dolduracağınızdan, talebiniz olması şartıyla bu tarih itibariyle durumunuzla ilgili olarak Kurumunuz tarafından sizinle ilgili raporları, gerekli belgeleri Sosyal Güvenlik Kurumuna göndererek durumunuzla ilgili işlemleri başlatabileceğini söyleyebiliriz.

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