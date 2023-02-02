'Türkiye'de yeni bir psikolojik harp başlatmanın eşiğinde olmuşlardır'
İçişleri Bakanı Soylu: "(Üç ülkenin konsolosluğunu kapatma kararı) 60 milyon turist hedefi koyduğumuz günde, Türkiye'de yeni bir psikolojik harp başlatmanın eşiğinde olmuşlardır."
Haber Giriş : 02 Şubat 2023 10:11, Son Güncelleme : 02 Şubat 2023 10:13
İçişleri Bakanı Soylu: "(Üç ülkenin konsolosluğunu kapatma kararı) 60 milyon turist hedefi koyduğumuz günde, Türkiye'de yeni bir psikolojik harp başlatmanın eşiğinde olmuşlardır."Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız