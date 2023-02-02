Yoğun kar nedeniyle Hozat-Ovacık kara yolu ulaşıma kapatıldı
Tunceli'de yoğun kar nedeniyle Hozat ve Ovacık ilçeleri arasındaki kara yolunda ulaşım sağlanamıyor.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Şubat 2023 10:33, Son Güncelleme : 02 Şubat 2023 10:35
Valilikten yapılan açıklamada, kentte sabah saatlerinden itibaren yoğun kar yağışının etkili olduğu hatırlatıldı.
Olumsuz hava şartlarının ulaşımı zorlaştırdığı belirtilen açıklamada, "Ovacık-Hozat kara yolunun 28 ve 56. kilometreleri arası, güvenli hale gelene kadar araç trafiğine kapatılmıştır." ifadesi kullanıldı.
Açıklamada, vatandaşların alternatif yol güzergahlarını kullanmaları istendi.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız