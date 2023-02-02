Dijital Öğretmenler projesinde yeni dönem başvuruları başladı

ING Türkiye, Habitat Derneği ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) iş birliğiyle hayata geçirilen Dijital Öğretmenler projesinin 6. dönem başvuru süreci, 25 Ocak ila 5 Mart arasında gerçekleşecek.

ING Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, yeni dönemle birlikte toplamda 6 bin ilkokul ve ortaokul öğretmenine ulaşan ve öğretmenlerin dijital beceriler edinmesine katkıda bulunan proje, 81 ilden başvurulara açık olacak.

Yeni dönemde de 1.000 öğretmene ulaşılması hedeflenen projenin ilk aşamasında 5 hafta süren ve ODTÜ'lü eğitmenler tarafından sunulan eğitim programında dijital vatandaşlık ve güvenlik, eleştirel düşünme ve ölçme değerlendirme, yaratıcılık ve görsel tasarım, infografik, video ve fotoğraf oluşturma ve düzenleme, etkili sunum hazırlama içerikleri öğretmenlere aktarılacak.

Çevrim içi canlı sunumlar, seminerler ve video derslerinden oluşan ilk fazın ardından seçilecek 100 öğretmene ise VR gözlüklerle birlikte sanal ve artırılmış gerçeklik üzerine ileri seviye eğitimi sunulacak. Eğitime katılan öğretmenlere sertifika verilecek.

Dijital Öğretmenler projesi, teknolojiyi daha etkili ve verimli bir eğitim sunmaları için bir "kaldıraç" olarak kullanmak üzere öğretmenlerin ellerindeki araçları çeşitlendirmeyi amaçlıyor. Projenin Etki Raporu sonuçlarına göre proje sonunda öğretmenlerin yüzde 90'dan fazlası, dijital ders içerikleri ve materyalleri geliştirmek için gereken yetkinliği kazandı ve yüzde 95'i teknoloji konusunda özgüvenlerinin arttığını aktardı.

Dijital Öğretmenler projesine başvurmak isteyen öğretmenlerin temel bilgisayar bilgilerine sahip olmaları yeterli oluyor. 6. dönem başvuruları 5 Mart'a kadar tüm illerden, MEB'e bağlı sözleşmeli veya kadrolu ilkokul ve branş öğretmenleri tarafından https://form.jotform.com/223544046213952 adresi üzerinden gerçekleştirilebilecek.