Neden Türkiye'de Bir Şirket Kurmalısınız?

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Türk Ticaret Kanunu'na göre Türkiye'de beş farklı şirket türü bulunur. Bu şirket türleri:

" Anonim Şirket

" Limited Şirket

" Kollektif Şirket

" Komandit Şirket

" Adi Komandit Şirket

" Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirket

" Kooperatif'tir.

Türkiye, köprü işlevi gördüğü konumu sebebiyle jeostratejik önem sunarken aynı zamanda gelişen ekonomisi ile de yabancı yatırımcıların ilgisini çekmektedir. Bu özellikleri ile Türkiye büyük pazarlar için uygun maliyetli ve güçlü bir merkez halindedir.

Türkiye coğrafi konumu ile birçok avantaj sunmaktadır. Bu avantajlardan bir tanesi 20 trilyon ABD dolarının üzerindeki pazara sunduğu hızlı erişimdir. Nitelikli iş gücü nüfusu açısından Avrupa'nın üçüncü en büyük ülkesi olan Türkiye'nin sahip olduğu genç nüfus da iş gücünün büyümesindeki en önemli faktörlerdendir.

Türkiye, rekabetçi ve iyi eğitimli iş gücü ile üst sıralarda yer alır. Avrupa Birliği ülkelerine baktığımızda, iş gücündeki en büyük büyümeye sahip ülkedir.

Türkiye aynı zamanda çok kapsamlı teşvik programlarına sahiptir. Bu sayede ister yatırımlarını genişletmek isterse de sıfırdan yatırım yapmak isteyenler için birçok avantaj sunar. Türkiye'nin sahip olduğu yatırım mevzuatı da uluslararası standartlarla uyumludur ve bu sayede doğrudan yabancı yatırımcıları ve yatırımları koruyup teşvik eden bir niteliktedir. Aynı zamanda Türkiye sunduğu sürekli reformlar ile de çok tercih edilmektedir.

Şirket Türleri

Anonim Şirket: Sermayesi belirli paylara bölünmüş, borçlarından yalnızca mal varlığıyla sorumlu olan şirket türüdür.

Limited Şirket: Sermayesi belirli paylara bölünmüş, borçlarından mal varlığı ile sorumlu olan şirket türüdür. Bu şirket türünde ortaklar şirket borçlarından sorumlu değildir yalnızca taahhüt ettikleri esas sermaye paylarını ödemek ve de şirket sözleşmesinde ön görülmüş olan ek ödeme ve yan edim yükümlülüklerini sağlamak zorundadırlar.

Kollektif Şirket: En az iki ortak ile kurulabilen şirket türüdür. Şirket ortaklarının her biri ayrı ayrı şirketi yönetme görevine ve hakkında sahiptirler.

Komandit Şirket: Şahıs şirketidir. Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketi ise sermaye şirketidir.

Kooperatif Şirket: Ortakların belirli ekonomik menfaat ve özellikle meslek ya da geçimlerine ait olan ihtiyaçlarını iş gücü ve parasal katkıları ile karşılıklı yardım, dayanışma ve kefalet ile sağlayıp korumak için gerçek ya da tüzel kişilerce kurulmuş değişir ortak ve sermayeli ortaklardır.

Türkiye'de Şirket Kuruluş İşlemleri

Türkiye'de şirket kuruluş işlemi gerekli adımlar doğru bir şekilde uygulandıkça bir saat içerisinde tamamlanabilmektedir. Yabancı gerçek ve tüzel kişilerin Türkiye'de şirket kurmak için tabii oldukları kurallar yerli yatırımcılar ile farklı değildir.

Kuruluş Aşamaları

Şirket kurmak için gerekli olan ilk adım şirketin tipine karar vermektir. Şirket tipine karar verdikten sonra kuruluş aşamaları başlatılabilir. Öncelikle ilgili Ticaret Odasına kayıt yaptırılır ve ilgili Vergi Dairesi'nden mükellefiyet alınır. Şirket merkezi olarak gösterilecek adres belirlenir kira kontratı yapılır.

Şirket ana sözleşmesi hazırlanır. Hazırlanmasının ardından imzalar tasdiklenir ve ilk aşama bu şekilde tamamlanmış olur.

İlk aşama MERSİS'in internet sitesi üzerinden de yürütülebilir. MERSİS internet sitesi üzerinden ücretsiz bir üyelik oluşturulur. MERSİS'in internet adresi https://mersis.gtb.gov.tr üzerinden şirket kuruluşu başlatılır. Burada şirket sözleşmesi hazırlanma aşamasında Türk vatandaşları kimlik numarası, yabancılar ise pasaport numaralarıyla ortak ya da yetkili olarak eklenebilir. Ancak yabancıların daha öncesinde vergi dairesinden vergi numarası almak ve ticaret sicili müdürlüğüne başvurarak MERSİS'e kaydolmaları gerekir. Site üzerinde sözleşme Türkçe olarak hazırlanır. MERSİS sözleşmede kanuni açıdan bulunması zorunlu olan unsurların doldurulması için kullanıcıyı yönlendirir. Şirketin sahip olacağı potansiyel vergi numarası MERSİS tarafından otomatik olarak atanır.

İkinci aşama ise şirket yetkililerin imza beyanlarının hazırlanmasıdır. Bu işlem herhangi bir ticaret sicili müdürlüğünden yapılabilir. Şirketi temsil eden kişilerin şirket unvanı ile atacakları imzalarının yetkili makam tarafından onaylanması ve imza beyanlarının hazırlanması gerekir. İmzaların gerçek olup olmadığı yetkili makam tarafından tasdik edilir.

Üçüncü aşama ise rekabet kurumu payı ile nakdi sermayenin ödenmesidir. Şirket sermayesinin %0,04'ü Rekabet Kurumu Payı olarak bu kurumun banka hesabına yatırılır. Diğer kuruluş işlemleri ile bu bedel ticaret sicili müdürlüğüne ödenebilir. Anonim şirketlerde nakdi olarak taahhüt edilen payların ise en az %25'ninin, şirketin tescilinden önce şirket adına açılmış olan banka hesabına yatırılması zorunludur.

Son aşama ise tescil için ticaret sicili müdürlüğüne başvurulmasıdır. Kurucuların gerekli belgeler ile sicil müdürlüğüne başvurusu üzerine ticaret sicili müdürlüğü tescil işlemini tamamlar. Anonim ve Limited şirketler ile kooperatifin kuruluşunda, tutulacak ticari defterler de ticaret sicili müdürlüğünce tasdik edilmeli ve tescili takiben ilgisine karar verilmelidir. Kuruluş işlemleri bir vekaletname ile yetkilendirilmiş temsilci ile de yapılması mümkündür.

Türkiye'ye En Çok Yatırım Yapan Ülkeler

TCMB verilerine göre Ocak-Kasım 2022 döneminde, doğrudan yabancı sermaye yatırımlarında tasfiyeler düşüldükten sonra 5 milyar 566 milyon dolarlık giriş bulunuyor.

2022 yılının ilk yarısının verilerine göre Türkiye'ye en fazla yatırım yapan ülke 590 milyon dolar ile Hollanda oldu. Ardından gelen İsviçre 513 milyon dolarlık yatırımla ikinci, Almanya 211 milyon dolarla üçüncü sırada yer alıyor.

