'Acilen 15 bin ziraat mühendisi, 10 bin veteriner ataması yapılmalı'

Gaytancıoğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, kuru fasulye, mercimek, pirinç, nohut, barbunya gibi birçok ürünü Türkiye'nin ithal eder duruma geldiğini öne sürdü.

2003 yılında söz konusu ürünlerin ithalatına 14 milyon dolar, 2022 yılında ise 673,5 milyon dolar ödendiğini söyleyen Gaytancıoğlu,"Cumhuriyet tarihinin rekor ithalatı." dedi.

Etiyopya'dan kuru fasulye ithal edildiğini kaydeden Gaytancıoğlu, "Fakirin yemeği olarak bilinen kuru fasulye iç piyasada 30 lira, gümrük vergisi düşürüldüğü için dışarıdan da 28-30 liraya geliyor. Nereden geliyor? Etiyopya'dan geliyor, yazıktır, günahtır." diye konuştu.

Türkiye'de çok sayıda ziraat fakültesi açıldığını; bu okullardan mezun olan öğrencilerin "işsiz ziraat mühendisleri ordusu"nu oluşturduğunu belirten Gaytancıoğlu, kamunun yıllardır alım yapmadığını, "ziraat mühendislerini süründürdüğünü" savundu.

Tarım ve Orman Bakanlığının yıllardır veteriner hekim ataması yapmadığını kaydeden Gaytancıoğlu, "Acilen kamuya 15 bin ziraat mühendisi,10 bin veteriner ataması yapılmalı. Millet İttifakı'nda tarlalarımızı ziraat mühendisleriyle, ağıllarımızı veteriner hekimlerle buluşturacağız." ifadesini kullandı.