Uşak'ta 5 yaşındaki çocuk yatağında ölü bulundu
Uşak'ta, 5 yaşındaki çocuk evlerindeki yatağında ölü bulundu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Şubat 2023 11:44, Son Güncelleme : 02 Şubat 2023 11:48
Kemalöz Mahallesi'ndeki evde Yaman D'nin (5) hareketsiz yattığını fark eden anne F.Ş, durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.
Eve gelen sağlık ekipleri, çocuğun yaşamını yitirdiğini belirledi.
Cenaze, ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.
Eşinden ayrıldığı öğrenilen annenin polise verdiği ifadede, oğlunun gece ateşlendiğini ancak sağlık durumunun iyi olduğunu söylediği belirtildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız