Samsun'da firari hükümlü bisikletle gezerken yakalandı
Samsun'da bisikletle gezerken yakalanan firari hükümlü cezaevine teslim edildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Şubat 2023 13:31, Son Güncelleme : 02 Şubat 2023 13:32
Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ekipleri, Atatürk Bulvarı'nda bisikletle gezen G.G'yi şüphe üzerine durdurdu.
G.G'nin Genel Bilgi Toplama sorgulamasında, hakkında "kamu kurum ve kuruluşlarından hırsızlık" suçundan kesinleşmiş 4,5 yıl hapis cezası bulunduğu tespit edildi.
Firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız