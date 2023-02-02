AK Parti'li Taşkın: EYT teklifi, hakları genişletici bir düzenleme ihtiva ediyor

30 saat ders görevini tamamlayan meslek öğretmenlerine kaç saate kadar ilave ek ders görevi verilebilir?

Milli Eğitim Bakanlığı, mesleki ve teknik Anadolu liseleri bünyesinde uygulanan mesleki eğitim merkezi programına yönelik derslerin, okulların fiziki kapasitelerinin yetersiz olması nedeniyle hafta sonu günleri yapıldığından bahisle; bu derslerin, haftada aylık ve ek ders ücreti karşılığı 30 saat ders görevini tamamlayan öğretmenlere Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 8'inci maddesi kapsamında 10 saate kadar daha ek ders görevi karşılığında verilip verilmeyeceği ile hafta sonu günlerinde yerine getirilen bu ders görevleri karşılığında ek ders ücretlerinin hangi gösterge rakamı üzerinden ödeneceğine ilişkin görüş yazısı yayımladı.