Metin Uca İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı
Televizyon programcısı Metin Uca İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 02 Şubat 2023 13:58, Son Güncelleme : 02 Şubat 2023 15:19
Televizyon programcısı Metin Uca, Ankara'ya gitmek için İstanbul Havalimanı'nda bulunan Türk Hava Yolları (THY) iç hat CIP Lounge geldi.
Bilet işlemlerini yaptıran Uca'nın kimlik kontrolü sırasında hakkında arama kararı olduğu ortaya çıktı.
Metin Uca polis tarafından gözaltına alındı. Uca'nın işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız