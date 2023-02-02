TBMM Başkanı AYM seçimleri için Cumhurbaşkanını ziyaret etti mi? Açıklama geldi
"TBMM Başkanı'mızın, Anayasa Mahkemesi Başkanlığı seçimleriyle ilgili olarak Sayın Cumhurbaşkanı'mızı ziyaret ettiğine ilişkin haberler gerçeği yansıtmamaktadır"
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Şubat 2023 13:45, Son Güncelleme : 02 Şubat 2023 14:03
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un, Anayasa Mahkemesi Başkanlığı seçimleriyle ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret ettiğine ilişkin haberlerin gerçeği yansıtmadığı bildirildi.
TBMM Başkanlığı Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamada, "Sayın TBMM Başkanı'mızın, Anayasa Mahkemesi Başkanlığı seçimleriyle ilgili olarak Sayın Cumhurbaşkanı'mızı ziyaret ettiğine ilişkin haberler gerçeği yansıtmamaktadır." denildi.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız