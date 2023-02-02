Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Lideri Bahçeli ile görüşüyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi
Kaynak : TRT
Haber Giriş : 02 Şubat 2023 15:32, Son Güncelleme : 02 Şubat 2023 15:38
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli arasındaki görüşmede, seçim süreci, yasal düzenlemeler, meclis çalışmaları gibi kritik başlıklar masada olacak.
Görüşmede ekonomi ve dış politikadaki gelişmelerin de ele alınması bekleniyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ile son olarak 29 Aralık'ta Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya gelmişti.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız