Otomobilde silahla vurulmuş halde 3 kişinin cesedi bulundu
Antalya'da otomobilde silahla vurulmuş halde 3 kişinin cesedi bulundu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Şubat 2023 15:45, Son Güncelleme : 02 Şubat 2023 16:30
Aksu ilçesi Karaöz Ortaköy Mahallesi'nde silah sesleri geldiğini duyanlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri, bir otomobilde kafalarından silahla vurulduğu tespit edilen 3 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.
Olayda yaralanan bir kişinin de hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.
Bölgede güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri, olay yerinde inceleme yapıyor.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız