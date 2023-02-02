Kılıçdaroğlu, Temel Karamollaoğlu ile bir araya geldi
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu parti genel merkezinde ziyaret etti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Şubat 2023 15:50, Son Güncelleme : 02 Şubat 2023 15:49
Karamollaoğlu, 13 Şubat'ta Saadet Partisi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek "altılı masa" toplantısı öncesi Kılıçdaroğlu ile CHP Genel Merkezi'nde bir araya geldi.
Basına kapalı görüşme 1,5 saat sürdü.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız