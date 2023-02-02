9 ülkenin büyükelçisi Dışişleri Bakanlığına çağırıldı
Konsolosluklarını kapatan ülkelerin de aralarında olduğu 9 ülkenin büyükelçisi Dışişleri Bakanlığına çağırıldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Şubat 2023 17:43, Son Güncelleme : 02 Şubat 2023 19:02
Türkiye'de terör eylemi tehdidi bahanesiyle konsolosluklarının çalışmalarına ara veren ülkelerin de aralarında olduğu 9 ülkenin Ankara büyükelçisinin Dışişleri Bakanlığına çağrıldığı bildirildi.
Diplomatik kaynaklar, terör eylemi tehdidi bahanesiyle konsolosluklarının çalışmalarına ara veren ülkelerin de aralarında olduğu 9 ülkenin Ankara büyükelçisinin Dışişleri Bakanlığına çağrıldığını belirtti.
Türkiye'de terör eylemi tehdidi bahanesiyle bazı ülkeler, konsolosluklarının çalışmalarına ara verme kararı almıştı.İstanbul'daki 5 konsolosluk bugün de kapalı Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız