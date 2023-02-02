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Dünyanın en iyi kalecileri 2023!

Futbol tarihinde birçok başarılı kaleci olmuştur ve bunların hangisi en iyi olduğu konusunda farklı görüşler olabilir.

Kaynak : MN Medya
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Dünyanın en iyi kalecileri 2023!

Dünyanın en iyi kalecileri 2023

Bayern Münih'ten Manuel Neuer ile başlayacağız. Neuer, dünyanın en iyi kalecilerinden biri olarak kabul edilir ve son birkaç yıldaki performansıyla bunun nedenini çok net şekilde göstermiştir. Bayern'in başarısının önemli bir parçası oldu ve inanılmaz kurtarışlar yaptı.

Liverpool'dan Alisson Becker olmazsa olmazlardan. Alisson, son yıllarda Liverpool için olağanüstü bir form yakaladı ve onun başarıları çok önemliydi. Bazı hayati kurtarışlar yaptı ve Kırmızıları birçok maçta oyunda tuttu. Barcelona'dan Marc-Andre ter Stegen listemizde bir sonraki sırada. Ter Stegen, birkaç yıldır dünyanın en iyi kalecilerinden biri ve etkilemeye devam ediyor. Barcelona'nın başarısının önemli bir parçası ve son yıllarda harika kurtarışlar yaptı. Manchester City'den Ederson, bu listede yer almayı hak eden bir başka mükemmel kaleci. Ederson, City için mükemmel bir form yakaladı ve bazı çok önemli kurtarışlar yaptı. Onlar için kilit bir oyuncu ve birçok maçı kazanmalarına yardımcı oldu. Napoli'den Pepe Reina listemizi tamamlıyor. Reina, yüksek seviyede performans göstermeye devam eden bir başka deneyimli kaleci. Önceki yıllarda Napoli için mükemmeldi ve bazı hayati kurtarışlar yaptı.

Dünyanın en iyi kalecileri - Manuel Neuer

Manuel Peter Neuer, kaleciliğiyle göz kamaştıran ve hem Bayern Münih hem de Almanya milli takımının kaptanlığını yapan Alman profesyonel bir futbolcudur. Neuer, tüm zamanların en iyi kalecilerinden biri olarak kabul edildi ve rakiplerin saldırılarını tahmin etmek için acele ederken benzersiz oyun tarzı ve hızı nedeniyle sık sık "süpürücü kaleci" olarak anılıyor. Olağanüstü refleksleri, atış durdurma yetenekleri, topu oyuna sokma ve karar verme konusundaki becerisiyle tanınır. 2014 yılında Neuer, Almanya ile FIFA Dünya Kupası'nı kazandı ve aynı yıl IFFHS Dünyanın En İyi Kalecisi seçildi. Çok sayıda Bundesliga şampiyonluğu, dört DFB-Pokal, UEFA Şampiyonlar Ligi ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası da dahil olmak üzere çok sayıda başka onur kazandı.

Dünyanın en iyi kalecileri - Alisson Becker

Alisson Becker, dünyanın en iyi kalecilerinden biri olarak kabul edilir ve 2018'de kulübe katıldığından beri Liverpool için kilit bir oyuncu olmuştur. Brezilya'nın Novo Hamburgo kentinde doğan Alisson, kariyerine Internacional'da başladı ve 2016 yılında Roma'ya transfer oldu. Serie A'daki en iyi kalecilerden biri olarak kendini hızla kanıtladı ve kulüpteki ilk sezonunda Altın Eldiven'i kazandı. Alisson, Liverpool'a 2018 yılında 66.8 milyon sterlinlik bir kaleci için dünya rekoru bir ücret karşılığında katıldı. Hemen bir etki yarattı ve kulübün ilk sezonunda Şampiyonlar Ligi'ni kazanmasına yardımcı oldu. Alisson, Liverpool için etkilemeye devam etti ve 2019/20'de Premier Lig Altın Eldiveni'ni kazandı. Yaygın olarak dünyanın en iyi kalecilerinden biri olarak kabul edilir ve Liverpool için kilit bir oyuncudur.

En iyi kaleci listesi - Marc-Andre ter Stegen

Marc-Andre ter Stegen, dünyanın en iyi kalecilerinden biridir. Büyük refleksleri olan çok yetenekli bir oyuncu. FC Barcelona ve Alman milli takımında oynadı. Ter Stegen çok popüler bir oyuncu ve geniş bir hayran kitlesine sahip.

En iyi kaleciler - Ederson Moraes

Ederson Moraes, bugün dünyanın en yetenekli ve çok yönlü kalecilerinden biridir. Brezilyalı milli oyuncu, 2017 yılında kulübe katıldığından beri Manchester City için kilit bir oyuncu oldu ve iki Premier Lig şampiyonluğu, bir FA Kupası ve bir Lig Kupası kazandı. Ederson, hızlı refleksleri, mükemmel şut durdurma yetenekleri ve dağılımı ile tanınır. Ayrıca ayağındaki topla rahattır ve genellikle topu temizlemek veya atak başlatmak için kendi bölgesinden çıkan bir süpürücü kaleci olarak kullanılır. Hala nispeten genç olmasına rağmen, Ederson kendisini dünyanın en iyi kalecilerinden biri olarak kabul ettirdi ve etkileyici formunu önümüzdeki yıllarda da sürdürmeye hazır görünüyor.

Dünyanın en iyi kalecileri - Pepe Reina

Pepe Reina dünyanın en iyi kalecilerinden biridir. Liverpool, Barcelona ve Napoli de dahil olmak üzere dünyanın en büyük kulüplerinden bazılarında oynadı. UEFA Şampiyonlar Ligi'ni üç kez kazandı ve İspanya ile Dünya Kupası'nı da kazandı. Reina, hızlı refleksleri ve muhteşem kurtarışlar yapma yeteneği ile tanınır. Aynı zamanda mükemmel bir şutör stoper ve haç talep etmek için çizgisinden çıkmada çok iyi. Reina sahada gerçek bir lider ve tecrübesi ve kazanma zihniyeti nedeniyle takım arkadaşları tarafından saygı görüyor. Hala yüksek bir seviyede oynuyor ve sonunda eldivenlerini astığında en iyilerden biri olarak hatırlanacağından emin.

Dünyanın en iyi kalecileri listesi - alternatifler

Sonuç olarak, dünyanın en iyi yedi kalecisi listesi için şu isimler sıralanabilir: Manuel Neuer, Alisson Becker, Marc-Andre ter Stegen, Ederson, Pepe Reina, Jan Oblak ve David de Gea.Dünya futbol tarihinde birçok başarılı kaleci olmuştur. Bu kalecilerin hangisi en iyi olduğu konusunda farklı görüşler olabilir, ancak aşağıdaki kaleciler genellikle dünyanın en iyi kalecileri olarak kabul edilir:

Manuel Neuer: Almanya milli takımı ve Bayern Münih formasıyla oynayan Neuer, modern futbolun en başarılı kalecilerinden biridir. Özellikle topa elle müdahale etme becerisi ve sahada topu yönlendirme yeteneği ile ünlüdür.

Gianluigi Buffon: İtalya milli takımı ve Juventus formasıyla oynayan Buffon, futbol tarihinde en uzun süreli profesyonel kariyeri olan kalecilerden biridir. Onun için müthiş reflexleri, pozisyonlandırma ve liderlik yetenekleri ünlüdür.

Marc-Andre ter Stegen: Almanya milli takımı ve Barcelona formasıyla oynayan ter Stegen, modern futbolun en başarılı kalecilerinden biridir. Özellikle topa elle müdahale etme becerisi ve sahada topu yönlendirme yeteneği ile ünlüdür.

Ederson: Brezilya milli takımı ve Manchester City formasıyla oynayan Ederson, modern futbolun en başarılı kalecilerinden biridir. Özellikle topa elle müdahale etme becerisi ve sahada topu yönlendirme yeteneği ile ünlüdür.

Thibaut Courtois: Belçika milli takımı ve Real Madrid formasıyla oynayan Courtois, futbol tarihinde en uzun süreli profesyonel kariyeri olan kalecilerden biridir. Onun için müthiş reflexleri, pozisyonlandırma ve liderlik yetenekleri ünlüdür.

Hugo Lloris: Fransa milli takımı ve Tottenham Hotspur formasıyla oynayan Lloris, futbol tarihinde en uzun süreli profesyonel kariyeri olan kalecilerden biridir. Onun için müthiş reflexleri, pozisyonlandırma ve liderlik yetenekleri ünlüdür.

Jan Oblak: Slovenya milli takımı ve Atletico Madrid formasıyla oynayan Oblak, modern futbolun en başarılı kalecilerinden biridir. Özellikle topa elle müdahale etme becerisi ve sahada topu yönlendirme yeteneği ile ünlüdür.

David de Gea: İspanya milli takımı ve Manchester United formasıyla oynayan De Gea, modern futbolun en başarılı kalecilerinden biridir. Özellikle topa elle müdahale etme becerisi ve sahada topu yönlendirme yeteneği ile ünlüdür.

Keylor Navas: Kosta Rika milli takımı ve Paris Saint-Germain formasıyla oynayan Navas, futbol tarihinde en uzun süreli profesyonel kariyeri olan kalecilerden biridir. Onun için müthiş reflexleri, pozisyonlandırma ve liderlik yetenekleri ünlüdür.

Samir Handanovic: Slovenya milli takımı ve Inter Milan formasıyla oynayan Handanovic, modern futbolun en başarılı kalecilerinden biridir. Özellikle topa elle müdahale etme becerisi ve sahada topu yönlendirme yeteneği ile ünlüdür.

Kaynak: Sonhavadis.com

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