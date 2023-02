Netflix en iyi korku dizileri 2023 hangileri? Netflix, çok çeşitli filmler ve TV şovları sunan dünyanın en popüler yayın hizmetlerinden biri haline geldi. Bunlar arasında, korku şovları giderek daha popüler hale geldi ve birçok izleyici Netflix'in sunduğu en iyi korku dizisini arıyor. Bu yazıda, Netflix'teki en iyi korku dizilerinden ikisini tartışacağım: Stranger Things ve The Haunting of Hill House.

"Stranger Things" - 1980'lerde geçen bir küçük kasabada, üç arkadaşın kaybolan bir çocuğun peşinde koştuğu ve paranormal olaylarla karşılaştığı bir dizi.

"The Haunting of Hill House" - Geçmişte yaşanmış korkunç bir olayın izlerini taşıyan Hill House'da yaşayan aile üyelerinin hikayesi.

"The Chilling Adventures of Sabrina" - Sabrina Spellman, yarı insan yarı cadı olan bir genç kadının, Cadıların Okulu'nda eğitim görürken aile, arkadaş ve kötülükle mücadele etme hikayesi.

"Mindhunter" - 1970'lerde geçen FBI profilerinin seri katil ve suçlu profillerini inceleyerek kriminal psikoloji alanında ilerleme yapmasını konu alan bir dizi.

"The Walking Dead" - Zombi salgını sonrası hayatta kalmaya çalışan bir grup insanın hikayesi.

"American Horror Story" - Her sezon farklı bir konu, mekan ve karakterlerle, gerilim, korku ve büyücülük temalı bir dizi.

"The Umbrella Academy" - Üstün yetenekli 7 çocuğun, aile içi sorunları ve dünyayı tehdit eden bir güçle mücadelesi konu alınır.

"The Haunting of Bly Manor" - Henry James'in "The Turn of the Screw" adlı eserinden uyarlanmış, 1800'lerde geçen, hayaletli bir eve giden bir genç kadının hikayesi.

"Marianne" - Bir yazarın kalemi tarafından hayaletler tarafından kontrol edilen kasaba hikayesi.

"The Witcher" - Geralt of Rivia adında bir şövalyenin, vahşi bir dünyada büyücü, hayalet ve yaratıklarla mücadelesi konu alınır.

Stranger Things: Stranger Things, Duffer Kardeşler tarafından yaratılan bir bilim kurgu korku dizisidir. Indiana'daki kurgusal Hawkins kasabasındaki bir grup çocuğun, kasabalarında meydana gelen doğaüstü olayları araştırırken hikayesini takip ediyor. Gösteri, korku, bilim kurgu ve nostaljinin eşsiz karışımıyla kültürel bir fenomen haline geldi. Yetenekli bir genç oyuncu kadrosunun yanı sıra izleyicileri koltuklarının kenarında tutan sürükleyici bir hikaye sunuyor. Stranger Things ayrıca televizyonda görülen en iyi özel efektlerden bazılarına sahiptir ve bu da onu herhangi bir korku-gerilim hayranı için mutlaka izlenmesi gereken bir yer haline getirir.

The Haunting of Hill House: The Haunting of Hill House, Shirley Jackson'ın romanından uyarlanan psikolojik bir korku dizisidir. Ünlü Hill House'daki deneyimleriyle perili olan Crain ailesinin hikayesini takip ediyor. Dizi, atlama korkularından ziyade psikolojik teröre odaklanan yavaş yanan bir korku dizisidir. Yetenekli bir oyuncu kadrosunun yanı sıra, izleyicileri koltuklarının kenarında bırakacak gerçekten gerilimli anlar sunuyor. The Haunting of Hill House, psikolojik korku hayranları için mutlaka izlenmesi gereken bir yerdir.

Sonuç olarak, Netflix bugün mevcut olan en iyi gerilim dizilerinden bazılarını sunuyor. En iyilerinden ikisi Stranger Things ve The Haunting of Hill House'dur. Her iki dizi de sürükleyici hikayeler, yetenekli oyuncular ve gerçekten korkunç anlar sunuyor. Netflix'te izlemek için iyi bir korku dizisi arıyorsanız, bu ikisi kesinlikle göz atmaya değer.

Netflix en iyi korku dizileri 2023

"Stranger Things"

"The Haunting of Hill House"

"The Chilling Adventures of Sabrina"

"Mindhunter"

"The Walking Dead"

"American Horror Story"

"The Umbrella Academy"

"The Haunting of Bly Manor"

"Marianne"

"The Witcher"

Kaynak: Sonhavadis.com