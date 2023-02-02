Bahçelievler'de İETT otobüsü durak önünde minibüse çarptı
Bahçelievler'de İETT otobüsünun, durak önünde minibüse çarpması sonucu bazı yolcular yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Şubat 2023 18:51, Son Güncelleme : 02 Şubat 2023 19:15
İETT otobüsü, kontrolden çıkarak, bir alışveriş merkezi yakınındaki otobüs durağının önünde bir minibüse çarptı.
Kazada durak önünde bekleyen bazı yolcuların yaralandığı öğrenildi.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız