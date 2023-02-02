Bakan Kurum: On binlerce gencimizin katılacağı bir program düzenliyoruz

ATO Congreisum'daki 5. Verimlilik ve Teknoloji Fuarı kapsamında düzenlenen programda konuşan Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu vizyon çerçevesinde Türkiye Yüzyılı'nı verimlilik, sürdürülebilirlik, bilim, dijital ve kalkınmanın yüzyılı yapmak için çalışmaların devam ettiğini bildirdi.

Türkiye'nin "yeşil kalkınma devrimi"nin lider ülkesi olma hedefi kapsamında önceliklerinin iklime duyarlı, çevreyi koruyan, akıllı bina konseptine uygun konutlar üretmek olduğunu belirten Kurum, 1 milyon 180 bin konutun inşasıyla bu konuda önemli aşama katedildiğini, her bir konutu enerji verimli, iklim dostu, sıfır atık ve akıllı şehir uygulamalarını esas alarak yaptıklarını söyledi.

Doğal alanların korunması ve şehirlerin temizliği konusunda teknolojinin bütün imkanlarının kullanıldığına işaret eden Kurum, "Ülkemizin dört bir yanında atık sularını arıtan, kendi elektriğini üreten, atıklarını ayrıştıran, her şeyden ziyade kendi kendine yeten bina ve mekanlardan oluşan Türkiye Yüzyılı'nın muhteşem Türk şehirlerini hep birlikte inşa edeceğiz." diye konuştu.

- "Bir tişörtün üretimi için 2 bin 700 litre su harcanıyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde yürütülen Sıfır Atık Hareketi ile yaşamın her alanında tasarrufu, temiz üretimi ve verimliliği bir kültür haline getirerek yaygınlaştırdıklarını aktaran Kurum, "Örnek vereyim, üstümüze giydiğimiz bir tişörtün üretimi için 2 bin 700 litre su harcanıyor. Ayakkabı için 17 bin litre üretilirken su harcanıyor ve şu an biz su kıtlığı çeken bir ülkeyiz. Nüfusumuzun artacağını, su kaynaklarının aynı kalacağını ve iklimin de değiştiğini öngördüğünüzde önümüzdeki süreçte su fakiri ülkeler arasında yer almamız kaçınılmaz." dedi.

Kaynaklara artık "bitmeyecek" anlayışıyla bakılmaması gerektiğini ifade eden Kurum, kaynakların yeniden kullanımına öncelik verilecek şekilde yaşam kültürünün her alanda değiştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Türkiye'nin 100 yıllık geleceğini ortaya koyan Türkiye Mekansal Strateji Planı'nı tamamladıklarını bildiren Kurum, bu planla yatırımların ve arazilerin doğru kullanımının, şehrin siluetinin korunmasının, hayat kalitesinin artmasının ve istihdamın güçlendirilmesinin sağlanacağını anlattı.

Vatandaşların 7 gün 24 saat şehirleriyle ilgili bilgilere kolaylıkla ulaşabileceği teknoloji altyapılarını geliştirdiklerine değinen Kurum, "Bu kapsamda oluşturduğumuz Bina Kimlik Sistemi ile deprem, yangın, sel gibi afetler karşısında evlerimizin, dükkanlarımızın bilgilerine anında ulaşarak gerekli tüm çalışmaları hızlı bir şekilde yerine getiriyoruz." dedi.

Doğal afetin durumlarında önleyici tedbirlerin önemine işaret eden Kurum, Kastamonu'nun Bozkurt ilçesindeki selden önce, Türkiye'de ilk kez afet erken uyarı sistemini devreye aldıklarını anımsattı. Kurum, bu sistemle cep telefonlarına uyarıların anlık olarak düştüğünü ve muhtemel can kayıplarının önüne geçildiğini aktardı.

- Elektronik Beton İzleme Sistemi

Yapıların güvenliği, ekonomik ve çevre dostu olarak inşa edilmesi için Elektronik Beton İzleme Sistemini (EBİS) hayata geçirdiklerini hatırlatan Kurum, "Döktüğünüz betona çip takıyoruz ve bu çiple birlikte beton doğru yere, doğru alana dökülmüş mü, dökülmemiş mi? Buradaki beton kalitesi nedir? Yine bu, afette lazım size. 10 sene sonra lazım. Buraya hangi beton sınıfı dökülmüş? Ne zaman dökülmüş? Nasıl dökülmüş? O sistemle birlikte EBİS sistemine kaydediyoruz ve binalarımızdan aldığımız 27 milyon çipli numuneyi yüzde 100 denetleme başarısına ulaştırdık ve böylece betonda kayıp kaçağın önüne geçtik. Konutlarımızın daha güvenli ve sağlıklı olmasını sağlamış olduk." şeklinde konuştu.

Kurum, 60 bin konutun yapılacağı İstanbul Esenler'deki dönüşüm alanının, akıllı ulaşım teknolojileri, akıllı altyapıları ve yeşil binalarıyla ülkenin ilk ve en büyük akıllı şehri olacağını dile getirdi. Gençlerin kıvrak zekasına ve duygularına inandıklarına dikkati çeken Kurum, şunları kaydetti:

"Bakanlık olarak on binlerce gencimizin katılacağı bir program düzenliyoruz. Bu manada hackhaton/kodlama, ideathon/fikir ve drafthon/kentsel tasarlama yeteneklerini ortaya koyacakları, geleceğin şehrini dizayn edecekleri bir şehircilik maratonu düzenliyoruz. Bu da ilk defa olacak Türkiye'de. Üç gün sürecek ve İstanbul'da yapacağımız bu şehircilik maratonumuzda gençlerimize hayallerindeki şehirleri kurma imkanını sağlayacağız. Mart ayında bu organizasyonu düzenliyoruz, bu maratonda dereceye giren gençlerimize ödüller vereceğiz ve ödülden ziyade o projeleri, uygulamaları hayata geçirmek adına onlara destek sağlayacağız."