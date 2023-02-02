Çevreye ilişkin düzenlemeleri içeren teklif, Komisyonda kabul edildi

Kendisini uzman olarak tanıtanlar küçük yatırımcıyı mağdur ediyor
Kendisini uzman olarak tanıtanlar küçük yatırımcıyı mağdur ediyor
Borsa İstanbul'dan açığa satış işlemlerine ilişkin düzenleme
Borsa İstanbul'dan açığa satış işlemlerine ilişkin düzenleme
Motorine indirim, LPG'ye zam geldi
Motorine indirim, LPG'ye zam geldi
2023 yılı rütbe terfi sözlü sınav sonuçları açıklandı
2023 yılı rütbe terfi sözlü sınav sonuçları açıklandı
9 ülkenin büyükelçisi Dışişleri Bakanlığına çağırıldı
9 ülkenin büyükelçisi Dışişleri Bakanlığına çağırıldı
Otomobil satışında tüm zamanların ocak rekoru
Otomobil satışında tüm zamanların ocak rekoru
Ak Parti'den açıklama: EYT ne zaman Genel Kurula gelecek?
Ak Parti'den açıklama: EYT ne zaman Genel Kurula gelecek?
MEB'den özel okul ücretlerindeki 'genel gider' kalemlerine takip
MEB'den özel okul ücretlerindeki 'genel gider' kalemlerine takip
SGK Başkanı, Komisyon'da EYT'yi anlattı
SGK Başkanı, Komisyon'da EYT'yi anlattı
İstanbul'daki 5 konsolosluk bugün de kapalı
İstanbul'daki 5 konsolosluk bugün de kapalı
Akşener'den Sinan Ateş'in ailesine taziye ziyareti
Akşener'den Sinan Ateş'in ailesine taziye ziyareti
EYT'nin bütçeye maliyeti 194,4 milyar lira
EYT'nin bütçeye maliyeti 194,4 milyar lira
Erdoğan: Bugün Türkiye Yüzyılı'nı konuşabilir hale geldik
Erdoğan: Bugün Türkiye Yüzyılı'nı konuşabilir hale geldik
MEB, erken çocukluk eğitimini uluslararası arenada ele alacak
MEB, erken çocukluk eğitimini uluslararası arenada ele alacak
Altının gram fiyatı 1.184 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 1.184 lira seviyesinden işlem görüyor
AYM'de başkan seçimi sonuçlandı..İşte adayların oy oranları
AYM'de başkan seçimi sonuçlandı..İşte adayların oy oranları
Eski Ekonomi Bakanı Çelebi: Asgari ücret 10 bin TL olacak
Eski Ekonomi Bakanı Çelebi: Asgari ücret 10 bin TL olacak
AYM'den akademik personelin disiplin cezalarına ilişkin önemli karar
AYM'den akademik personelin disiplin cezalarına ilişkin önemli karar
Anayasa Mahkemesi yeni başkanını seçecek
Anayasa Mahkemesi yeni başkanını seçecek
EYT teklifi bugün komisyonda görüşülecek
EYT teklifi bugün komisyonda görüşülecek
Yargı mensupları düzeltme istiyor: 3600'de kapsam genişleyebilir
Yargı mensupları düzeltme istiyor: 3600'de kapsam genişleyebilir
'Türkiye'nin makroekonomik göstergelerinde sorun yok'
'Türkiye'nin makroekonomik göstergelerinde sorun yok'
Memur, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin alt sınır aylık tutarı ne kadar oldu?
Memur, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin alt sınır aylık tutarı ne kadar oldu?
HAK-İŞ 'Kamu Çerçeve Protokolü' kapsamında çalışmalarını tamamladı
HAK-İŞ 'Kamu Çerçeve Protokolü' kapsamında çalışmalarını tamamladı
İkinci el konutlar için de destek projesi geliyor
İkinci el konutlar için de destek projesi geliyor
Bademcik ameliyatı sonrası ölüme soruşturma
Bademcik ameliyatı sonrası ölüme soruşturma
50/d'li araştırma görevlilerinin kadroya alınmasını da içeren teklif, Genel Kurulda
50/d'li araştırma görevlilerinin kadroya alınmasını da içeren teklif, Genel Kurulda
Fed faizi 25 baz puan artırdı: 16 yılın zirvesinde
Fed faizi 25 baz puan artırdı: 16 yılın zirvesinde
Erdoğan: EYT'de ilk aylıklar şubat ya da mart gibi bağlanabilir
Erdoğan: EYT'de ilk aylıklar şubat ya da mart gibi bağlanabilir
TEKNOFEST bu yıl İzmir, İstanbul ve Ankara'da düzenlenecek
TEKNOFEST bu yıl İzmir, İstanbul ve Ankara'da düzenlenecek
Ana sayfaHaberler Yasama ve Yürütme

Çevreye ilişkin düzenlemeleri içeren teklif, Komisyonda kabul edildi

Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM İçişleri Komisyonunda kabul edildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Şubat 2023 20:17, Son Güncelleme : 02 Şubat 2023 20:19
Yazdır
Çevreye ilişkin düzenlemeleri içeren teklif, Komisyonda kabul edildi

Teklife göre, 100 bin gross tondan büyük tanker, gemi ve diğer deniz araçları için idari para cezası miktarı, 100 bin gross ton esas alınarak hesaplanacak. 5 bin gross tondan büyük gemilerin evsel atık sular ile katı atıklarından kaynaklanan kirliliklerde uygulanacak cezalarda ise kirliliğin niteliği ve kirli balast suları için uygulanan cezalar esas alınacak.

Kıyıda otopark ihtiyacının karşılanması ve kıyının kamu tarafından etkin kullanımının sağlanması için dolgu alanlarında, dolgu yüzeyinden görünmemek ve açığa çıkmamak üzere yeraltı otoparkı yapımına imkan sağlanacak.

Düzenlemeyle Adana Karataş Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi kurulacak. OSB'de sebze ve meyve üretiminin teşvik edilmesi ve ekosisteme zarar verilmeden var olan potansiyelin üretime kazandırılabilmesi için ileri teknoloji sera işletmeleri inşa edilecek.

Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun "kırsal mahalleleri" içeren ek 3. maddesinin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle belirlenecek.

Belediyeler, il özel idareleri ile sermayesinin yüzde 50'sinden fazlasına sahip oldukları şirketler tarafından Avrupa Birliği ile katılım öncesi mali işbirliği kapsamında desteklenen projelerin finansmanı için yapılan borçlanmalar; çok taraflı yatırım ve kalkınma bankaları ile yabancı devlet kuruluşlarından doğrudan veya İller Bankası Anonim Şirketi aracılığıyla yapılan borçlanmalar; "Faiz dahil iç ve dış borç stok tutarı, en son kesinleşen bütçe gelirleri toplamının yeniden değerleme oranıyla artırılan miktarını aşamaz." kısıtlamasına tabi olmayacak.

Su Kanalizasyon ve Altyapı Projesi (SUKAP) kapsamında yürütülecek işler için İller Bankası Anonim Şirketinden yapılan borçlanmalar da bu kapsam da değerlendirilecek.

Teklifle 14 İlde Büyükşehir Belediyesi ve 27 İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun uygulanmasından kaynaklanan tereddütler de giderilecek.

Buna göre, il özel idareleri ile il özel idarelerinin üyesi olduğu ve belediye üyesi bulunmayan mahalli idare birlikleri ve köyler için İçişleri Bakanlığı; belediyeler ve bağlı kuruluşları ile belediyelerin üyesi olduğu mahalli idare birlikleri için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yetkili olacak.

Devlet Memurları Kanunu'nda yapılan değişiklikle merkez teşkilatında yer alan kadrolar ile mesleğe alınmaları, yetiştirilmeleri ve yeterlikleri aynı veya benzer nitelik arz eden merkez teşkilatı kadro ve pozisyonlarında bulunan ve yeterliğe hak kazananlardan başvuruları Bakanlıkça uygun görülenler, düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay içinde "İklim Değişikliği Uzmanı" kadrosuna atanabilecek. Bu kapsamda atananların sayısı 20'yi geçemeyecek.

- Teklife yeni maddeler ihdas edildi

Teklife peyzaj mimarı ile iç mimar kadroları ve organize sanayi bölgelerine ilişkin iki yeni madde ihdas edildi.

Peyzaj mimarı ile iç mimar kadro unvanlarının ek göstergeleri emsali personellerin seviyesine getirildi.

Kahramanmaraş'taki Erkenez OSB, Aksu OSB ve Türkoğlu-2 OSB'lerin sınırları değiştirildi. Bu OSB'lerin iş ve işlemleri mezkur kanun hükümlerine göre yapılacak.

- "Denizlerimizi betonla dolduranlar hakkaniyete uygun bir iş yapmaz"

Teklif üzerindeki görüşmelerde söz alan İYİ Parti Mersin Milletvekili Behiç Çelik, teklifin özü itibariyle Anayasa'ya aykırı olduğunu söyledi.

Teklifle kıyılardaki dolgu alanlarında otopark ihtiyacını karşılamak amacıyla yeraltı oto parkı inşa edilebileceğini anımsatan Çelik, "Denizlerimizi betonla dolduran, kıyılarımızı, sahillerimizi ranta kurban eden bir zihniyetin vicdana ve hakkaniyete uygun bir iş yapacağına dair şüphelerimiz güçlüdür." dedi.

Köy ve belde belediyesiyken mahalleye dönüştürülen kırsal mahallelere ilişkin maddeyi de eleştiren Çelik, "Bu bölgelerde yapılacak düzenlemeler için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına yönetmelik çıkarma yetkisi verilmektedir. Maddenin gerekçesinde ise 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu'na eklenen ek 3'üncü madde uygulamalarının birçok belediyemizde tamamlanamadığı belirtilmektedir ve kötü yönetimin, delik deşik edilmiş olan mevzuatın adeta bir itirafıdır." değerlendirmesini yaptı.

HDP Şırnak Milletvekili Hasan Özgüneş ise gemi ve diğer deniz araçları için idari para cezası miktarını içeren maddeye değinerek, büyük gemilerin yaratabileceği tahribatın küçük olanlara göre daha yüksek olduğu belirtti.

Özgüneş, "Denizi kirletmeden önce tedbirlerimiz nedir? Ceza miktarının arttırılması ve cezaya tabi tutulmadan önce tedbir konusunda yapılması gerekenlerin belirgin bir şekilde dile getirilmesi gerekiyordu." dedi.

- "Teklif usule ve Anayasa'ya aykırı değil"

MHP Düzce Milletvekili Ümit Yılmaz, teklifin usule ve Anayasa'ya aykırılık konusunda bir sıkıntısı olmadığını söyledi.

Kıyıda otopark ihtiyacının karşılanmasına ilişkin madde üzerine yorum yapanların deprem hassasiyetini anladığını dile getiren Yılmaz, şunları kaydetti:

"Bu madde yasalaşırsa, buraların yapılırken iyi denetlenmesi sonucunda deniz dolgu alanlarının daha da azalacağı kanaatindeyim. Otopark yapmak için daha fazla denizi doldurmanız lazım. Bu konuda ben deniz dolgu alanlarının buradan daha az etkileneceği ve daha objektif olacağı kanaatindeyim. Aksi takdirde, bir park yapıyorsunuz, yanına bir de otopark yapmak için ayrıca denizi doldurmanız gerekiyor. Bu konunun düzenlenmesi bence iyi olacaktır. Tabii, denetleme zaten yasalarda, kanunlarda açık şekilde belli olmaktadır."

CHP İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek de İçişleri Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı arasında yetki karmaşası olduğunu ileri sürerek, bu durumu eleştirdi.

Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız
50/d'li araştırma görevlilerinin kadroya alınmasını da içeren teklif, Genel Kurulda
50/d'li araştırma görevlilerinin kadroya alınmasını da içeren teklif, Genel Kurulda
Borç yapılandırmasını içeren teklif komisyonda kabul edildi
Borç yapılandırmasını içeren teklif komisyonda kabul edildi
Lütfü Türkkan ve Ali Mahir Başarır hakkında 'dokunulmazlık' kararı
Lütfü Türkkan ve Ali Mahir Başarır hakkında 'dokunulmazlık' kararı
Yargıtay'dan kaza yapan aracı değer kaybına ilişkin karar
Yargıtay'dan kaza yapan aracı değer kaybına ilişkin karar
Kamuya olan borçların yapılandırılması teklifi Komisyonda
Kamuya olan borçların yapılandırılması teklifi Komisyonda
EYT'nin Komisyon'da görüşüleceği tarih belli oldu
EYT'nin Komisyon'da görüşüleceği tarih belli oldu

Bu Habere Tepkiniz

Özel okullarda ücretsiz okutulacak öğrenciler nasıl belirleniyor?

Özel okullarda ücretsiz okutulacak öğrenciler nasıl belirleniyor?

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü 06.01.2023 tarih ve 67766056 sayılı yazısıyla Özel okullarda ücretsiz okutulacak öğrenciler nasıl belirleneceğini açıkladı.
İşletme Fakültesi mezunu çırak öğrenci veya ustalık telafi öğrencisi kaydı yaptırabilir mi?

İşletme Fakültesi mezunu çırak öğrenci veya ustalık telafi öğrencisi kaydı yaptırabilir mi?

Milli Eğitim Bakanlığı, İşletme Fakültesi mezunu ve Usta Öğreticilik Belgesi almış olanların mevcut belgeleri ile "Satış Elemanlığı" meslek dalından çırak öğrenci veya ustalık telafi öğrencisi kaydı yaptırıp yaptıramayacağı hususunda görüş yazısı yayımladı.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Akademisyen emeklilikte hangi ek gösterge üzerinden emekli olur?

Akademisyen emeklilikte hangi ek gösterge üzerinden emekli olur?

Tıp Dr. Öğretim üyeleri ile diğer fakülte Dr. Öğretim üyeleri emekli olduklarında emekli maaşları farklı olur mu?
'Devlet sivilleri katlediyor' diyen öğretmenle ilgili önemli karar

'Devlet sivilleri katlediyor' diyen öğretmenle ilgili önemli karar

Anayasa Mahkemesi, hendek olaylarının yaşandığı yerlerde yapılan terör operasyonlarına yönelik genel olarak "devletin sivil halkı katlettiği" şeklinde değerlendirmelerde bulunan öğretmene verilen cezayı hak ihlali saymadı
30 saat ders görevini tamamlayan meslek öğretmenlerine kaç saate kadar ilave ek ders görevi verilebilir?

30 saat ders görevini tamamlayan meslek öğretmenlerine kaç saate kadar ilave ek ders görevi verilebilir?

Milli Eğitim Bakanlığı, mesleki ve teknik Anadolu liseleri bünyesinde uygulanan mesleki eğitim merkezi programına yönelik derslerin, okulların fiziki kapasitelerinin yetersiz olması nedeniyle hafta sonu günleri yapıldığından bahisle; bu derslerin, haftada aylık ve ek ders ücreti karşılığı 30 saat ders görevini tamamlayan öğretmenlere Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 8'inci maddesi kapsamında 10 saate kadar daha ek ders görevi karşılığında verilip verilmeyeceği ile hafta sonu günlerinde yerine getirilen bu ders görevleri karşılığında ek ders ücretlerinin hangi gösterge rakamı üzerinden ödeneceğine ilişkin görüş yazısı yayımladı.
Sözleşmeli personelin kadroya geçiş sürecine dair tebliğ yayınlanmalı

Sözleşmeli personelin kadroya geçiş sürecine dair tebliğ yayınlanmalı

Cumhurbaşkanlığı tarafından 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre 4/B statüsünde çalıştırılan sözleşmeli personelin kadroya geçiş süreçlerinde dikkat edilmesi gereken hususlar ve bazı unvanlarda görev yapanların hangi kadrolara atanacaklara dair tebliğ yayımlanmalı!
KDK'dan eşitlik ve hakkaniyet vurgulu emsal karar

KDK'dan eşitlik ve hakkaniyet vurgulu emsal karar

Kamu Denetçiliği Kurumu, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumuna (TKDK) İl Koordinatörü olarak görev yaptıktan sonra Bakanlığa dönen fakat kariyer uzman atanmayan başvurucunun talebini haklı buldu.
BİLSEM öğretmen seçme ve atama kılavuzu yayımlandı

BİLSEM öğretmen seçme ve atama kılavuzu yayımlandı

Bilim ve sanat merkezlerine öğretmen alımı amacıyla hazırlanan "2023 Yılı BİLSEM Öğretmen Seçme ve Atama Kılavuzu" ve kontenjanlar yayımlanmıştır.
Bakanlıktan Öğretim Yılına Hazırlık Ödeneği Görüşü

Bakanlıktan Öğretim Yılına Hazırlık Ödeneği Görüşü

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bakanlık taşra teşkilatında görev alan öğretmenlere, belirli görevleri yapmak kaydıyla, öğretim yılına hazırlık ödeneğinin verilebileceğini belirtti
Banka Promosyonları anlaşmasını MEB tek elden yapabilir mi?

Banka Promosyonları anlaşmasını MEB tek elden yapabilir mi?

Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü 13.01.2023 tarih ve 68302142 sayılı yazılarıyla banka promosyon anlaşmalarının MEB tarafından tek elden yapılıp yapılamayacağına cevap verdi.
Bursa Osmangazi Belediyesi 25 memur alımı yapacak

Bursa Osmangazi Belediyesi 25 memur alımı yapacak

Bursa Osmangazi Belediyesi 25 memur alımı yapacak. Son başvuru tarihi 17 Mart 2023.
Müteahhit firma borcunu ödemedi, okulun elektriği kesildi

Müteahhit firma borcunu ödemedi, okulun elektriği kesildi

Küçükçekmece'de 3 yıl önce tadilat yapılan okulun elektriği, 150 bin TL'lik borcu ödemeyen müteahhit firmadan dolayı kesildi. Olay, Küçükçekmece Beşyol Mahallesindeki Dr. Oktay Duran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde yaşandı. Daha önce Dr. Oktay Duran Matbaa Lisesi olarak faaliyet gösteren okul, 3 yıl önce Mesleki ve Teknik Lise'ye dönüştürüldü. Dönüştürüldüğü sırada elektrik kurumu ilgili müteahhit firmaya borcunu ödemediği için ceza kesti. Müteahhit inşaat firması ise, borcunu ödemeden, projeyi teslim edip gerekli bilgilendirmeyi de okul yönetimine yapmadı.
Konya Büyükşehir Belediyesi 19 zabıta memuru alacak

Konya Büyükşehir Belediyesi 19 zabıta memuru alacak

Konya Büyükşehir Belediyesi 19 zabıta memuru alacak. Son başvuru tarihi 17 Mart 2023.
Buzdolabını böyle kullanmak faturayı ikiye katlıyor!

Buzdolabını böyle kullanmak faturayı ikiye katlıyor!

Son zamanlarda elektrik faturasının ikiye katlanmasıyla birlikte buzdolabı kullanırken yapılan hataları gözler önüne serdi. Peki, buzdolabı kullanırken elektrikten nasıl tasarruf edilir? İşte cevaplar: