Kendisini uzman olarak tanıtanlar küçük yatırımcıyı mağdur ediyor
Sosyal medyadaki manipülatif paylaşımlar küçük yatırımcıları zarara uğratıyor. Kripto para piyasasındaki manipülatif paylaşımlar ise buna sadece bir örnek. Dijital varlıklar konusunda uzman olduğunu iddia eden bazı sosyal medya fenomenleri "kripto paralar" üzerinden büyük çaplı manipülasyonlara imza atabiliyor.
Sosyal medyada kripto varlık uzmanı olduğunu söyleyen pek çok kullanıcı bulunuyor. Bunlardan bazıları pek tanınmayan ve düşük hacimli dijital paralardan yüksek miktarda alım yapıyor.
Sonra da takipçilerinden kendi aldıkları kripto paranın fiyatının yükseleceğine ikna ediyorlar. Dijital paralara talep olunca, fiyat da bir anda artışa geçiyor.
Kripto parada manipülasyon
Kripto paranın fiyatı tepe noktasına ulaşınca, kendisini uzman olarak tanıtan fenomenler, ellerindeki tüm kripto parayı çok yüksek karla satıyor.
Dijital para büyük miktardaki bu satışla birlikte, büyük oranda değer kaybediyor.
Kendisini kripto para uzmanı olarak tanıtan kişiler yüksek meblağlarda para kazanırken, küçük yatırımcı ise mağdur oluyor.
Kendini sosyal medyada kripto para uzmanı olarak tanıtan ve manipülasyon yapan birçok kişi, olayın ardından hesaplarını kapatıyor.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız