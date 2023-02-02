Kendisini uzman olarak tanıtanlar küçük yatırımcıyı mağdur ediyor

Sosyal medyada kripto varlık uzmanı olduğunu söyleyen pek çok kullanıcı bulunuyor. Bunlardan bazıları pek tanınmayan ve düşük hacimli dijital paralardan yüksek miktarda alım yapıyor.

Sonra da takipçilerinden kendi aldıkları kripto paranın fiyatının yükseleceğine ikna ediyorlar. Dijital paralara talep olunca, fiyat da bir anda artışa geçiyor.

Kripto parada manipülasyon

Kripto paranın fiyatı tepe noktasına ulaşınca, kendisini uzman olarak tanıtan fenomenler, ellerindeki tüm kripto parayı çok yüksek karla satıyor.

Dijital para büyük miktardaki bu satışla birlikte, büyük oranda değer kaybediyor.

Kendisini kripto para uzmanı olarak tanıtan kişiler yüksek meblağlarda para kazanırken, küçük yatırımcı ise mağdur oluyor.

Kendini sosyal medyada kripto para uzmanı olarak tanıtan ve manipülasyon yapan birçok kişi, olayın ardından hesaplarını kapatıyor.