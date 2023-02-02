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Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Vakfı Kanunu Teklifi, Genel Kurulda

AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin, "Arkeoloji enstitümüz eğer 100 yıl önce kurulmuş olsaydı bugün Avrupa'nın önde gelen müzelerini Anadolu'muzun zenginlikleri süslemeyecekti." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Şubat 2023 22:58, Son Güncelleme : 02 Şubat 2023 22:58
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Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Vakfı Kanunu Teklifi, Genel Kurulda

TBMM Genel Kurulunda, Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Vakfı Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine başlandı.

Teklifin tümü üzerinde söz alan Şahin, Türkiye'nin bütün kadim ve antik uygarlıkların doğduğu bir medeniyetler vadisinin merkezinde yer aldığını; Anadolu'nun da dünyanın en zengin arkeolojik yataklara ev sahipliği yaptığını söyledi.

Arkeolojik değerlerin önemine işaret eden Şahin, "Ülkelerin geleceği için petrol, doğal gaz gibi yeraltı kaynakları oldukça önemlidir. Ancak kültürel mirasımız ve arkeolojik değerler de en az petrol ve doğal gaz yatakları kadar stratejik ve önemlidir. Bazı ülkeler bu alanda çok mesafe katettiler, bazı ülkelerse, bu alanda mesafe katetmiş ülkelerin istilasına maruz kaldılar. Maalesef bugün, coğrafyamızın kültürel ve arkeolojik birçok zenginliğini Avrupa'daki çeşitli müzelerde görüyoruz." ifadelerini kullandı.

İngiltere, İtalya, Almanya ve Hollanda gibi birçok Avrupa ülkesinin bugüne kadar Türkiye'de 8 arkeoloji enstitüsü kurduğuna dikkati çeken Şahin, Türkiye'nin bu alanda çok geç kaldığını kaydetti. Şahin, "Arkeoloji enstitümüz eğer 100 yıl önce kurulmuş olsaydı bugün Avrupa'nın önde gelen müzelerini Anadolu'muzun zenginlikleri süslemeyecekti." dedi.

Şahin, kanun teklifiyle, 2020'de Avrupa Birliği'nin desteğiyle Gaziantep'te kurulan Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü'nün, vakıf olarak hizmet vermesi aşamasına geçeceğini kaydetti.

Şahin'in konuşmasının ardından TBMM Başkanvekili Haydar Akar, birleşime ara verdi. Aranın ardından komisyonun yerini almaması üzerine Akar, birleşimi 7 Şubat Salı saat 15.00'te toplanmak üzere kapattı.

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