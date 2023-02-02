İşçiler rekor maaş zammını davul-zurnayla kutladı

Belediyede çalışan şirket ve kadrolu işçilerin ücretlerinin belirlendiği toplu iş sözleşmesi düzenlenen törenle imzalandı. Şirket işçilerine yüzde 35, kadrolu işçilere ise yüzde 90 oranında zam yapıldı. 'Büyük başkan' sloganları atan personelinin yüzünü güldüren Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, emeklerinin karşılığını alan personelini maaşlarını güle güle harcamalarını diledi. Başkan Sarı, şirket işçilerine Ramazan ve Kurban Bayramlarında bin TL bayram harçlığı, kadrolu işçilere ise Ramazan'da bin 500 TL, Kurban Bayramı'nda ise 2 bin TL bayram harçlığı verileceğini açıkladı.

Belediye çalışanlarının maaşlarının aksatmadan ödendiğini belirten MHP'li Sarı, "Ne yaptıysak sizin için, Amasya'nın faydası için yaptık. Helal lokma için herkes işini yapacak. Halk size teşekkür edecek, halk size dua edecek. Sizin maaşlarınızı ödeyebilmek için her gün hesaplar yapıyoruz. Siz çalışın, gayret edin gerisi teferruat" dedi.

Sarı ile birlikte sözleşmeye imza atan Hak- İş Genel Başkanı Mahmut Arslan ise "Belediyemizin tüm imkanları kullanılarak sınırları belirlenen bu toplu sözleşmeyi iyi bir toplu sözleşme olarak görüyorum. Eğer imzaladığınız sözleşmeden sonra ücretinizi zamanında alıyorsanız, işten çıkarılmıyorsanız, iş yerlerinde kardeşlik varsa bu sözleşme iyi bir toplu iş sözleşmesidir" diye konuştu.

Hizmet İş Sendikası Amasya İl Başkanı Tolga Öztürk de toplu iş sözleşmesinin üyelerine hayırlı, uğurlu olmasını diledi.