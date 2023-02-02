Doğalgaz patlamasında ağır yaralanan anne ile oğlu yaşam mücadelesini kaybetti

22 Ocak Pazar günü, Gölcük Kavaklı Mahallesi 100. Sokak'ta üç katlı apartmanın üçüncü katında doğalgaz patlaması olmuş, patlamanın yaşandığı dairede oturan Hanım Altınkaynak (65) ve oğlu Mikdat Çebi (41) ağır yaralanmıştı. Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi yönlendirilmiş, adeta bütün mahalle sokağa dökülürken soğutma çalışmaları saatler sürmüştü. Sağlık ekipleri tarafından Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan anne ve oğlu bir süre sonra Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilmişti. 12 gün süren yaşam mücadelesinin ardından önce Hanım Altınkaynak, hayatını kaybederek öğle vakti Gölcük Yunus Emre Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından 17 Ağustos Mezarlığı'na defnedildi. Akşam saatlerinde ise Mikdat Çebi'nin de hayatını kaybettiği öğrenildi. Mikdat Çebi'nin cansız bedeni, Kocaeli Devlet Hastanesi'nde yapılacak otopsinin ardından defnedilecek.