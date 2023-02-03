3 Şubat 2023 tarihli atama kararnamesi yayımlandı

Müteahhit firma borcunu ödemedi, okulun elektriği kesildi

Küçükçekmece'de 3 yıl önce tadilat yapılan okulun elektriği, 150 bin TL'lik borcu ödemeyen müteahhit firmadan dolayı kesildi. Olay, Küçükçekmece Beşyol Mahallesindeki Dr. Oktay Duran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde yaşandı. Daha önce Dr. Oktay Duran Matbaa Lisesi olarak faaliyet gösteren okul, 3 yıl önce Mesleki ve Teknik Lise'ye dönüştürüldü. Dönüştürüldüğü sırada elektrik kurumu ilgili müteahhit firmaya borcunu ödemediği için ceza kesti. Müteahhit inşaat firması ise, borcunu ödemeden, projeyi teslim edip gerekli bilgilendirmeyi de okul yönetimine yapmadı.