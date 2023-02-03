100 bin yetenekle şampiyon havuzu

AK Parti'de aday havuzu hazırlanıyor
AK Parti'de aday havuzu hazırlanıyor
Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
3 Şubat 2023 tarihli atama kararnamesi yayımlandı
3 Şubat 2023 tarihli atama kararnamesi yayımlandı
Bakan Nebati: Şu anda tek hedefimiz var, enflasyonu düşüreceğiz
Bakan Nebati: Şu anda tek hedefimiz var, enflasyonu düşüreceğiz
EYT'ye ilişkin kanun teklifi, Komisyon'da kabul edildi
EYT'ye ilişkin kanun teklifi, Komisyon'da kabul edildi
Müşteri kredi çekilerek dolandırıldı, mahkeme Banka'yı kusurlu buldu
Müşteri kredi çekilerek dolandırıldı, mahkeme Banka'yı kusurlu buldu
Kendisini uzman olarak tanıtanlar küçük yatırımcıyı mağdur ediyor
Kendisini uzman olarak tanıtanlar küçük yatırımcıyı mağdur ediyor
Borsa İstanbul'dan açığa satış işlemlerine ilişkin düzenleme
Borsa İstanbul'dan açığa satış işlemlerine ilişkin düzenleme
Motorine indirim, LPG'ye zam geldi
Motorine indirim, LPG'ye zam geldi
2023 yılı rütbe terfi sözlü sınav sonuçları açıklandı
2023 yılı rütbe terfi sözlü sınav sonuçları açıklandı
9 ülkenin büyükelçisi Dışişleri Bakanlığına çağırıldı
9 ülkenin büyükelçisi Dışişleri Bakanlığına çağırıldı
Otomobil satışında tüm zamanların ocak rekoru
Otomobil satışında tüm zamanların ocak rekoru
Ak Parti'den açıklama: EYT ne zaman Genel Kurula gelecek?
Ak Parti'den açıklama: EYT ne zaman Genel Kurula gelecek?
MEB'den özel okul ücretlerindeki 'genel gider' kalemlerine takip
MEB'den özel okul ücretlerindeki 'genel gider' kalemlerine takip
SGK Başkanı, Komisyon'da EYT'yi anlattı
SGK Başkanı, Komisyon'da EYT'yi anlattı
İstanbul'daki 5 konsolosluk bugün de kapalı
İstanbul'daki 5 konsolosluk bugün de kapalı
Akşener'den Sinan Ateş'in ailesine taziye ziyareti
Akşener'den Sinan Ateş'in ailesine taziye ziyareti
EYT'nin bütçeye maliyeti 194,4 milyar lira
EYT'nin bütçeye maliyeti 194,4 milyar lira
Erdoğan: Bugün Türkiye Yüzyılı'nı konuşabilir hale geldik
Erdoğan: Bugün Türkiye Yüzyılı'nı konuşabilir hale geldik
MEB, erken çocukluk eğitimini uluslararası arenada ele alacak
MEB, erken çocukluk eğitimini uluslararası arenada ele alacak
Altının gram fiyatı 1.184 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 1.184 lira seviyesinden işlem görüyor
Eski Ekonomi Bakanı Çelebi: Asgari ücret 10 bin TL olacak
Eski Ekonomi Bakanı Çelebi: Asgari ücret 10 bin TL olacak
Anayasa Mahkemesi yeni başkanını seçecek
Anayasa Mahkemesi yeni başkanını seçecek
Yargı mensupları düzeltme istiyor: 3600'de kapsam genişleyebilir
Yargı mensupları düzeltme istiyor: 3600'de kapsam genişleyebilir
'Türkiye'nin makroekonomik göstergelerinde sorun yok'
'Türkiye'nin makroekonomik göstergelerinde sorun yok'
HAK-İŞ 'Kamu Çerçeve Protokolü' kapsamında çalışmalarını tamamladı
HAK-İŞ 'Kamu Çerçeve Protokolü' kapsamında çalışmalarını tamamladı
İkinci el konutlar için de destek projesi geliyor
İkinci el konutlar için de destek projesi geliyor
Bademcik ameliyatı sonrası ölüme soruşturma
Bademcik ameliyatı sonrası ölüme soruşturma
50/d'li araştırma görevlilerinin kadroya alınmasını da içeren teklif, Genel Kurulda
50/d'li araştırma görevlilerinin kadroya alınmasını da içeren teklif, Genel Kurulda
Fed faizi 25 baz puan artırdı: 16 yılın zirvesinde
Fed faizi 25 baz puan artırdı: 16 yılın zirvesinde
Ana sayfaHaberler Yaşam

100 bin yetenekle şampiyon havuzu

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye'deki tüm spor dallarının milli takımlarına altyapı oluşturmak üzere 6 milyondan fazla tarama yaptıklarını belirterek, "100 bine yakın gencin olduğu yetenek havuzu oluşturduk. Bu yetenekler arasında şimdiden büyük başarılara imza atan gençler var" dedi.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 03 Şubat 2023 08:03, Son Güncelleme : 03 Şubat 2023 08:05
Yazdır
100 bin yetenekle şampiyon havuzu

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Yeni Şafak'ın editör masasına konuk oldu. Gündeme ilişkin soruları cevaplayan Kasapoğlu, son 20 yıldaki altyapı ve projelerle sporda adeta bir devrim yaşandığını söyledi. Türkiye'nin en ücra noktasında bile spora erişim sağlandığını vurgulayan Bakan Kasapoğlu, "Kış sporlarından, salon sporlarına, devasa stadyumlara kadar modern bir altyapı var. Cudi'de Uluslararası Tenis Turnuvası düzenliyoruz artık. Geçtiğimiz yıl işte bu güçlü alt yapıyla Türk sporcular 51 branşta madalya aldı. Bundan 25 yıl önce Türkiye'nin iddiası olan branş sayısı 5'i geçmezdi. 2022'de 51 branşta 6 binden fazla madalyamız oldu. Tokya'daki olimpiyatlar tarihin en başarılı olimpiyatlarıdır. Jimnastikte ilk madalyamızı aldık. Okçulukta da kıl payı kaçırdığımız madalyalar var" dedi.

1,5 MİLYON ÇOCUK TARANIYOR

Sadece tesisleşme değil spor eğitimi ve genç yeteneklerin keşfedilmesi konusunda da büyük başarılara imza atıldığını dile getiren Kasapoğlu, şu bilgileri verdi: "Spor eğitimi konusunda Milli Eğitim Bakanlığı'mızla çok ciddi çalışmalarımız var. Yetenekli, milyonlarca genç ve çocuk var. Artık bu yeteneklerin keşfi tesadüf olmasın diyerek tarama ve spora yönlendirme projesi başlattık. Her yıl ilkokulda 3 ve 4. sınıftaki 1,5 milyon çocuğumuzun taramasını yapıyoruz. Bilimsel yöntemlerle hazırlanmış 10 farklı değişkeni ölçüyoruz.

POTANSİYELİ DEĞERLENDİRİLİYOR

Bu ölçümlemede belli bir dilimin üstündeki gençleri ayrıca değerlendiriyoruz. Onları potansiyeline göre sporlara yönlendiriyoruz. Sporcu eğitim merkezlerinde eğitim alıyorlar. Okulları dahil tüm ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Ve bu çocuklar milli takımların altyapılarını oluşturuyorlar. Belli bir yaşa geldikten sonra daha da üstün yetenekler kazanınca, Olimpiyat Hazırlık Merkezleri tarafından takibe alınıyorlar. Şu an 6 milyondan fazla tarama yaptık, 100 bine yakın gencin olduğu yetenek havuzu oluşturduk. Bu yetenekler arasında şimdiden büyük başarılara imza atan gençler var. Örneğin Gebze'de buz hokeyi ile ilgili bir çalışma yaptık. Orada seçtiğimiz 38 çocuktan 36'sı sporu hiç bırakmadı. O çocuklar şu an U15 Milli Takımı'nın altyapısını oluşturuyor. Eskrimde Avrupa ve dünyada dereceleri bulunan Nisanur Erbil de keşfedilen yeteneklerden."

ÜNİVERSİTE DESTEĞİ

Genç yeteneklerin spora devamını sağlamak için sporcu bursları olduğunu ifade eden Kasapoğlu, "Çocukların üniversite çağına gelince de sporu bırakmaması için altmış vakıf üniversitesiyle protokol yaptık. Milli sporcular artık vakıf üniversitelerinde yüzde 100 burslu olarak okuyorlar. Son 3 yılda 400'e yakın sporcumuz vakıf üniversitelerine kayıt yaptırdı. İlkokul, ortaokul ve lise düzeyinde da özel okullarla da bir anlaşma yaptık. Yaklaşık 4 bine yakın başarılı sporcu da bu şekilde eğitim görüyor" şeklinde konuştu.

YURTLAR SPORCULARA AÇILIYOR

  • Genç sporculara bir de müjde veren Bakan Kasapoğlu, "Sporcular illerde organizasyonlara, turnuvalara, müsabakalara katılıyorlar. Artık turnuvalara giden sporcular da yurtlarımızda ücretsiz kalacak. Bir otele veya başka bir yere ücret ödeme durumu söz konusu olmayacak. Yani biz mümkün olduğunca yurtlarımızı gençlerimize, sporcularımız başta olmak üzere açmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

50 bin gence iş

Gençlerin istihdama katılımı için yürütülen projeleri de paylaşan Bakan Kasapoğlu, "Gençlik Merkezlerimizde verdiğimiz eğitimler var. Önümüzdeki günlerde de 'Hayat Becerileri Programı'nı başlatacağız. "Üreten Gençler" projemiz var. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile birlikte genç istihdamına yönelik attığımız önemli bir adım. Özellikle dezavantajlı bölgelerde bu sayede 50 bin genci iş sahibi yapacağız. Bunun şu an itibariyle 20 bini işe başladı" ifadelerini kullandı.

Başvuran herkes yerleşti, hala boş yatağımız var

  • Bakanlığın yaptığı çalışmalar konusunda bilgiler veren Kasapoğlu, satır başları şunları kaydetti: Bakanlık çalışmalarında gençleri katılımcı anlayışla süreçlere dahil ediyoruz. Her yıl bütçe sunumumuz olur. Anket çalışması yaptık, dedik ki; 'Gençler gelin bu bütçenin detaylarına birlikte karar verelim.' Geçen yıl 150 bin, bu yıl 300 bin kişi katıldı. Buna göre de projelerimizi, çalışmalarımızı revize ettik.

AKADEMİK KAMPLAR GELİYOR

İktidarımızda önceliğimiz hep gençler oldu. Bu kapsamda 3 ana üç ana çalışmamız var. Birincisi Gençlik Merkezleri. Merkez sayımız 500'e yaklaştı. Gençlere bu merkezlerde kişisel gelişim derslerinden, teknoloji sınıflarına, sanat çalışmalarından müzik derslerine kadar geniş bir çerçevede hizmet veriliyor. İkincisi Gençlik Kampları. Türkiye genelinde 60'a yakın kampımız var. Gençlere hem eğitim hem kaynaşma hem de tatil olanağı sunuyoruz. Üçüncüsü önümüzdeki günlerde akademik kamplara başlayacağız. Temaları belirledik, fizik, matematik, edebiyat, iletişim, sinema, tiyatro, felsefe kampları başlatıyoruz.

200 BİN KİŞİ TATİL YAPTI

  • Bu yaz tatilde yurtlarımız gençlere açıktı. 'Gençler siz gezin, yaz boyu yurtlarımız size açık' dedik. 200 binden fazla genç bu konudan istifade etti. Yine gençler müzelerden ücretsiz istifade etmek istediler. Onu da Kültür Bakanlığımızla konuştuk, gençlerden ücret alınmadı.

10 BİN YATAK BOŞ

Yurt konusu pandemi sonrası süreçte istismar edilmek istendi. Ancak Türkiye bu konuda dünyaya öncü. 850 bin kişilik kapasitemiz var. Avrupa'ya, Amerika'ya baktığımızda, kalmak isteyip de yurt imkanlarından faydalanabilenlerin oranı maksimum yüzde 15. Biz bu yıl başvuru yapan herkesi yurda yerleştirdik. İktidara geldiğimizde 180 bin kişilik kapasitemiz vardı. Bu yıl rekor başvuruya rağmen yaklaşık İstanbul'da 3 bin, Ankara'da 5 bin, İzmir'de 2 bin boş yerimiz var.

HER ÜNİVERSİTEYE GENÇ OFİSİ

  • Yeni çalışmalarımızdan biri de Genç Ofis. Şu an sayısı 150'ye yaklaştı. Bu ofisler gençlerin bakanlığımızla iletişimini güçlendiriyor. Genç ofisi artık liselere de yaygınlaştırıyoruz.

Organizasyon için onlar bize geliyor

Türkiye'nin altyapı projeleri ile uluslararası organizasyonlar düzenleyenlerin de radarına girdiğini kaydeden Bakan Kasapoğlu, "Bize gelip 'Türkiye olarak bunu alır mısınız?' diyorlar. Mesela en son atletizmle geldiler, Şampiyonlar Ligi Finali örneği var. Yani burada biz artık masada oturuyoruz, gelen talepleri değerlendiriyoruz. Geçtiğimiz yıl 200'den fazla organizasyon yapan Türkiye'nin altyapısına herkes hayran. Konya'da İslam Oyunları'nı düzenledik. Tarihin en geniş katılımlı oyunlarıydı. Ve 55'ten fazla ülke katıldı ilk kez" diye konuştu.

Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız
Mehir kadının nikah hakkıdır
Mehir kadının nikah hakkıdır
Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
Soğuk hava kalp hastalarında göğüs ağrısı ve kalp krizi riskini artıyor
Soğuk hava kalp hastalarında göğüs ağrısı ve kalp krizi riskini artıyor
Park eden sürücüye sinirlendi, arabasını çöpe attı
Park eden sürücüye sinirlendi, arabasını çöpe attı
Zümrüt Apartmanı enkazında kurtarma çalışmalarına katılan öğretmen o günü unutamıyor
Zümrüt Apartmanı enkazında kurtarma çalışmalarına katılan öğretmen o günü unutamıyor
Erbaş, din ve diyanetle ilgili paylaşımlara tepki gösterdi
Erbaş, din ve diyanetle ilgili paylaşımlara tepki gösterdi

Bu Habere Tepkiniz

İşten ayrılış bildirgesine 'OHAL/KHK' kodu uygulaması hukuka aykırı bulundu

İşten ayrılış bildirgesine 'OHAL/KHK' kodu uygulaması hukuka aykırı bulundu

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının 02/08/2016 tarih ve 2016/16 sayılı Genelgesinin ''2.1-Kapatılan işyerlerinden işten ayrılışı yapılacak sigortalılar'' başlıklı kısmının iptali için açılan davayı sonuçlandırdı.
YÖK Kanunu kabul edildi: 50/d'li araştırma görevlilerine kadro

YÖK Kanunu kabul edildi: 50/d'li araştırma görevlilerine kadro

TBMM Genel Kurulu'nda görüşmekte olan Yükseköğretim Kanunu ile Bazı kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kabul edildi.
Erken Al, En Avantajlı Fiyatları Yakala.

Erken Al, En Avantajlı Fiyatları Yakala.

https://simurgluxury.com/?utm_source=memurlar&utm_medium=varyansmedya&utm_term=mobil_advertorial_tatil_firsati
Özel okullarda ücretsiz okutulacak öğrenciler nasıl belirleniyor?

Özel okullarda ücretsiz okutulacak öğrenciler nasıl belirleniyor?

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü 06.01.2023 tarih ve 67766056 sayılı yazısıyla Özel okullarda ücretsiz okutulacak öğrenciler nasıl belirleneceğini açıkladı.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
AYM'de başkan seçimi sonuçlandı..İşte adayların oy oranları

AYM'de başkan seçimi sonuçlandı..İşte adayların oy oranları

Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Zühtü Arslan'ın görev süresinin 13 Şubat'ta dolması nedeniyle Yüksek Mahkemede bugün başkanlık seçimini yaptı. Görev süresi biten Arslan yeniden aday olarak 8 oyla seçildi. Diğer adaylar İrfan Fidan 5 ve Kadir Özkaya ise 2 oy aldı.
AYM'den akademik personelin disiplin cezalarına ilişkin önemli karar

AYM'den akademik personelin disiplin cezalarına ilişkin önemli karar

Anayasa Mahkemesi Akademik personelleri aldıkları disiplin cezalarıyla ilgili bazı hükümleri iptal etti.
Memur, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin alt sınır aylık tutarı ne kadar oldu?

Memur, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin alt sınır aylık tutarı ne kadar oldu?

Memur, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak alt sınır emekli aylık tutarları farklılık göstermektedir. Hatta memurlar açısından da 5510 sayılı Kanuna veya 5434 sayılı Kanuna göre emekli olanlar için alt sınır aylık tutarı farklılık göstermektedir.
İşletme Fakültesi mezunu çırak öğrenci veya ustalık telafi öğrencisi kaydı yaptırabilir mi?

İşletme Fakültesi mezunu çırak öğrenci veya ustalık telafi öğrencisi kaydı yaptırabilir mi?

Milli Eğitim Bakanlığı, İşletme Fakültesi mezunu ve Usta Öğreticilik Belgesi almış olanların mevcut belgeleri ile "Satış Elemanlığı" meslek dalından çırak öğrenci veya ustalık telafi öğrencisi kaydı yaptırıp yaptıramayacağı hususunda görüş yazısı yayımladı.
Akademisyen emeklilikte hangi ek gösterge üzerinden emekli olur?

Akademisyen emeklilikte hangi ek gösterge üzerinden emekli olur?

Tıp Dr. Öğretim üyeleri ile diğer fakülte Dr. Öğretim üyeleri emekli olduklarında emekli maaşları farklı olur mu?
'Devlet sivilleri katlediyor' diyen öğretmenle ilgili önemli karar

'Devlet sivilleri katlediyor' diyen öğretmenle ilgili önemli karar

Anayasa Mahkemesi, hendek olaylarının yaşandığı yerlerde yapılan terör operasyonlarına yönelik genel olarak "devletin sivil halkı katlettiği" şeklinde değerlendirmelerde bulunan öğretmene verilen cezayı hak ihlali saymadı
Bursa Osmangazi Belediyesi 25 memur alımı yapacak

Bursa Osmangazi Belediyesi 25 memur alımı yapacak

Bursa Osmangazi Belediyesi 25 memur alımı yapacak. Son başvuru tarihi 17 Mart 2023.
Müteahhit firma borcunu ödemedi, okulun elektriği kesildi

Müteahhit firma borcunu ödemedi, okulun elektriği kesildi

Küçükçekmece'de 3 yıl önce tadilat yapılan okulun elektriği, 150 bin TL'lik borcu ödemeyen müteahhit firmadan dolayı kesildi. Olay, Küçükçekmece Beşyol Mahallesindeki Dr. Oktay Duran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde yaşandı. Daha önce Dr. Oktay Duran Matbaa Lisesi olarak faaliyet gösteren okul, 3 yıl önce Mesleki ve Teknik Lise'ye dönüştürüldü. Dönüştürüldüğü sırada elektrik kurumu ilgili müteahhit firmaya borcunu ödemediği için ceza kesti. Müteahhit inşaat firması ise, borcunu ödemeden, projeyi teslim edip gerekli bilgilendirmeyi de okul yönetimine yapmadı.
Konya Büyükşehir Belediyesi 19 zabıta memuru alacak

Konya Büyükşehir Belediyesi 19 zabıta memuru alacak

Konya Büyükşehir Belediyesi 19 zabıta memuru alacak. Son başvuru tarihi 17 Mart 2023.
Buzdolabını böyle kullanmak faturayı ikiye katlıyor!

Buzdolabını böyle kullanmak faturayı ikiye katlıyor!

Son zamanlarda elektrik faturasının ikiye katlanmasıyla birlikte buzdolabı kullanırken yapılan hataları gözler önüne serdi. Peki, buzdolabı kullanırken elektrikten nasıl tasarruf edilir? İşte cevaplar: