BTK harekete geçti: Telefon ve internette şikayetin faturası olacak

Telefon ve internet faturalarına yönelik artan şikayetler, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunu (BTK) harekete geçirdi. Elektronik haberleşme sektöründe tüketici haklarını korumayı amaçlayan BTK, telefon ve internet faturalarıyla ilgili ücret şikayetlerinin toplanacağı yeni bir sistem geliştirdi.

Hazırlanan taslak düzenlemenin hayata geçmesi ile birlikte, mevcutta 2G, 3G ve internet servis sağlayıcılarının ayrı ayrı raporladığı şikayet sistemi tekilleştirilecek. Yeni işletmeciler yükümlü olarak sisteme dahil edilirken, 200 binden fazla abonesi olan bütün işletmeciler de fatura şikayetlerine karşı sorumlu tutulacak.

CEVDET FIRAT AYDOĞMUŞ