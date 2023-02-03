BTK harekete geçti: Telefon ve internette şikayetin faturası olacak
Fahiş faturalar BTK'yı harekete geçirdi. Telefon ve internet faturaları şikayet edilebilecek, şikayet oranı toplam fatura sayısının yüzde 1'ini aşarsa operatöre ceza kesilecek. Ceza, net satışların yüzde 2'sine kadar uygulanabilecek. Öte yandan BTK, ceza yiyenleri ifşa edebilecek.
Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 03 Şubat 2023 08:35, Son Güncelleme : 03 Şubat 2023 08:21
Telefon ve internet faturalarına yönelik artan şikayetler, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunu (BTK) harekete geçirdi. Elektronik haberleşme sektöründe tüketici haklarını korumayı amaçlayan BTK, telefon ve internet faturalarıyla ilgili ücret şikayetlerinin toplanacağı yeni bir sistem geliştirdi.
Hazırlanan taslak düzenlemenin hayata geçmesi ile birlikte, mevcutta 2G, 3G ve internet servis sağlayıcılarının ayrı ayrı raporladığı şikayet sistemi tekilleştirilecek. Yeni işletmeciler yükümlü olarak sisteme dahil edilirken, 200 binden fazla abonesi olan bütün işletmeciler de fatura şikayetlerine karşı sorumlu tutulacak.
CEVDET FIRAT AYDOĞMUŞMemurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız