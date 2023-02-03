Saflar netleşiyor: Masa, 'Akşener'siz yola devam edebilir

Uzun zamandır adaylık konusunda anlaşma sağlayamayan Altılı Masa'da gözler 13 Şubat'taki toplantıya çevrildi. Saadet Partisinin ev sahipliğinde yapılacak 12'nci toplantı için Genel Başkan Temel Karamollaoğlu, gündem belirleme turlarına başladı. Adayın netleşmesinin planlandığı toplantı için ikili ziyaretlerde isimlerin net şekilde konuşulmaya başlandığı belirtiliyor.

KILIÇDAROĞLU, ADAYLIK KONUSUNDA NET

Masada beş genel başkanın Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı konusunda ortak hareket edeceği, Meral Akşener'in yalnız kalacağı iddia ediliyor. Masanın iki büyük ortağı CHP ile İyi Parti arasında uzun zamandır adaylık gerginliğinin yaşandığı biliniyor. Adaylıkta ısrarcı olan Kılıçdaroğlu, sık sık Akşener'in engeliyle karşı karşıya kalıyor.

FERHAT EKİNCİ