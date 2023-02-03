Dolandırıcılıkta son nokta! 'Yorum yap, para al' yalanıyla kandırdılar

Yeni bir "saadet zinciri" yöntemi daha ortaya çıktı. Kalabalık ortamları seçen sahtekarlar 'yüksek kar vaadiyle' birçok kişiyi dolandırdı. Kuaför, güzellik merkezleri, hastane gibi yerlerde görüntülü konuşma yapan şüpheliler "Bu ay 40 bin lira kazandık. En kısa yoldan, en hızlı para bu sistemle kazanılıyor" gibi cümlelerle dikkat çekip birçok kişiyi ağına düşürdü. Çete üyeleri "Online alışveriş sitelerindeki ürünlere olumlu yorum yapıp para kazanacaksınız" vaadiyle dolandırdı. Zincire girenler, sisteme yatırdıkları paraları bir daha geri alamadı.

Kaan Zenginli