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Alkollü doktor dehşeti! Genç kadın hayatının kabusunu yaşadı

Belçika'dan liposuction (yağ aldırma) ameliyatı için Türkiye'ye gelen 29 yaşındaki S.K. ünlü estetik cerrahi doktoru O.S.'nin ameliyatı alkollü şekilde gerçekleştirdiğini ve hatalı işlemler yaptığını ileri sürdü ve şikayetçi oldu

Kaynak : Sabah
Haber Giriş : 03 Şubat 2023 09:16, Son Güncelleme : 03 Şubat 2023 09:18
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Alkollü doktor dehşeti! Genç kadın hayatının kabusunu yaşadı

Belçika'da yaşayan S.K, aşırı kiloları nedeniyle liposuction (yağ aldırma) ameliyatı olmak istiyordu.


Türk vatandaşı olan 29 yaşındaki genç kadın, ameliyat için yaptığı araştırma sonrası Etiler'de bulunan ünlü bir klinikle iletişime geçti.



Genç kız ameliyat için gerekli ücretle anlaştıktan sonra ünlü Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı O.S. tarafından ameliyat edilmeyi kabul etti ve geçtiğimiz yıl 12 Ocak günü Türkiye'ye teyzesi ile birlikte geldi.


ALKOLLÜ AMELİYAT

Ameliyat için kliniğin anlaşması bulunan özel bir hastaneye yatırılan genç kadın, sabah saatlerinde olması gereken ameliyat öğleden sonraya kaldı.

Çünkü iddiaya göre ameliyatı gerçekleştirecek doktor O.S, doktorun alkollü olduğu gerekçesiyle ameliyatın ertelenmişti.

Bu nedenle sabahın erken saatlerinde gerçekleşmesi beklenen ameliyat öğleden sonra 15.00 sıralarında yapıldı.

Yaklaşık 2,5 saat süren ameliyat sonrası şiddetli ağrı yaşamaya başlayan S. K., bu durumun normal olduğu cevabıyla karşı karşıya kaldı.

ŞİDDETLİ AĞRILARI GEÇMEDİ

Hastanede iki gün boyunca tedavi altında kalan genç kadın, vücudundaki dikişlerin iyileştikten sonra vücudunun eskisinden daha iyi olacağı vadedilerek taburcu edildi.

Oturmakta ve nefes almakta zorlanan S.K. ertesi gün Belçika'ya döndü. Fakat yine iddiaya göre şiddetli ağrılar yaşamaya devam etti, göğüs ve karın bölgesinde meydana gelen kanamalar nedeniyle zor günler geçirdi.

Doktora bu durumu sorduğunda ise normal olduğunu ve iltihapların zamanla geçeceği yanıtını aldı.

BELÇİKA'DA ÖLÜMDEN DÖNDÜ

Belçika'da bir hastaneye başvuran S.K.'nin gerçekleştirilen ameliyatta yaşanan iltihaplanma ve bakteri nedeniyle de yeniden ameliyat edildi.


Belçika'daki ameliyat sonrası iki ay süreyle yoğun bakımda tedavi altına alınan ve sonrasında yataktan kalkamayan genç kadın bu nedenle çalıştığı iş yerinden ayrılmak zorunda kaldı.


Belçika'daki doktorların belirtmesi sonrası hatalı dikim ve kesim işlemleri nedeniyle vücudunda hasar oluştuğunu öğrenen S.K., İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.


Ameliyatına alkollü girerek, hatalı işlemler yapan Dr. O.S.'nin kendisini ölümle burun buruna getirdiğini iddia eden genç kadın, tedavisi mümkün olmayan vücudunda kalıcı izler oluştuğunu gösterir tedavi belgelerini dosyaya sundu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Dilek YAMAN DEMİR

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