Küresel piyasalar ABD'nin istihdam verilerine odaklandı

Dünya genelinde önemli merkez bankalarının para politikalarına ilişkin belirsizliklerin azalması riskli varlıkları pozitif etkilese de, devam eden resesyon endişesi yatırımcıları temkinli olmaya zorluyor.

Facebook'un ana kuruluşu Meta'nın karlılığının öngörülerin üzerinde gerçekleşmesi dün New York borsasında alış ağırlıklı seyre öncülük ederken, piyasalar kapandıktan sonra açıklanan bilançolarda beklentilerin altında kalan karlılıklar risk iştahını olumsuz etkiledi.

ABD'li teknoloji devleri Apple ve Google'ın ana kuruluşu Alphabet'in gelirleri geçen yılın 4. çeyreğinde beklentilerin altında kalırken, Amazon'un satışları aynı dönemde piyasa beklentilerini geride bıraksa da şirketin net karı öngörüleri karşılamadı.

Analistler, teknoloji devi firmaların son dönemde önemli sayıda çalışanı işten çıkardıklarını hatırlatarak, açıklanan bilançoların da resesyon riskini beslediğini ifade etti.

Tahvil piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD'nin 3 aylık hazine bonosu getirisi ile 10 yıllık tahvil faizi arasındaki farkın 125 baz puanda seyrettiğine ve gelecek 18 aylık dönemde resesyona işaret ettiğine dikkati çeken analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın son toplantıda iş gücü piyasasının hala sıkı olması nedeniyle bir kaç faiz artışına daha ihtiyaç duyabileceklerini belirttiğini kaydetti.

Analistler, söz konusu gelişmeler nedeniyle ABD'de bugün açıklanacak istihdam raporundaki tarım dışı istihdam, işsizlik ve ortalama saatik kazançlar verilerinin piyasalarda oynaklığı artırabileceğini ifade etti.

Bu gelişmelerle dün New York borsasında S&P 500 endeksi yüzde 1,47 ve Nasdaq endeksi yüzde 3,25 yükselirken, Dow Jones endeksi yüzde 0,11 değer kaybetti. ABD'de endeks vadeli kontratlar yeni güne de karışık seyirle başladı.

Avrupa tarafında, dün Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve İngiltere Merkez Bankası (BoE) politika faizini beklentiler doğrultusunda 50'şer baz puan artırdı.

ECB karar metninde, enflasyonun yüzde 2 olan orta vadeli hedefe dönmesini sağlamak için faiz oranlarını kademeli ve ciddi şekilde artırmaya devam edeceğine vurgu yapılarak, "Banka Yönetim Konseyi, martta yapılacak para politikası toplantısında faizi 50 baz puan daha artırmaya niyetli." denildi.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, enflasyona karşı ECB'nin faizleri istikrarlı bir şekilde artırma patikasına devam edeceğini belirterek, "Henüz işimizin bitmediğini biliyoruz." dedi.

Bununla birlikte Avrupa'da gaz arzının daha güvenli olduğunu, arz baskılarının hafiflediğini, tüketici güveninin iyileştiğini ve artan ücretler ile düşük enerji fiyatlarının tüketimi artıracağını vurgulayan Lagarde, ekonomik büyüme görünümüne yönelik risklerin daha dengeli hale geldiğini söyledi.

BoE'nin Para Politikası Kurulu karar metninde, İngiltere ekonomisinin bu yılın içerisinde resesyona girmesinin beklendiği, fakat bu resesyonun daha önce tahmin edilenden daha kısa sürmesinin öngörüldüğü kaydedildi.

Açıklamada, ülkede geçen yılın son çeyreği itibariyle son 41 yılın en yüksek seviyelerini görmesinin ardından gerilemeye başlayan enflasyonun, bu yıl da azalma eğilimini sürdürmesinin beklendiği ifade edildi.

Analistler, ECB'nin gelecek toplantıdan itibaren faiz artışlarına ilişkin yol haritasını gözden geçireceğini belirtmesi ve BoE'nin enflasyonun gerilemeye başladığını vurgulamasının Avrupa borsalarında risk iştahını artırdığını söyledi.

Bu gelişmelerle, dün İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,76, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 2,16, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,26 ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1,49 yükseldi. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar yeni güne düşüşle başladı.

Bugün Asya borsalarında karışık bir seyir izlenirken, ABD'de teknoloji şirketlerinin beklentilerin altında kalan karlılıkları Çin ve Hong Kong'da teknoloji payları üzerindeki satış baskısını artırdı.

Bölgede açıklanan makroekonomik verilere göre, hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) Japonya'da 52,3'e, Çin'de 52,9'a çıktı.

Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,3 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,5 değer kazanırken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,4 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,1 geriledi

Yurt içinde, dün sekiz işlem günü süren düşüş serisini sonlandıran BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,82 değer kazancıyla 4.752,24 puandan tamamladı.

Bugün gözler yurt içinde açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi'ne (TÜFE) çevrilirken, AA Finans beklenti anketine katılan ekonomistler, ocak ayında TÜFE'nin yüzde 3,66 artmasını bekliyor. Ekonomistlerin ocak ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 3,66) göre bir önceki ay yüzde 64,27 olan yıllık enflasyonun yüzde 53,26'ya gerileyeceği hesaplanıyor.

Dün, yatay seyirle 18,8076'dan kapanan dolar/TL ise, bugün bankalararası piyasanın açılışında 18,8170'ten işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde enflasyon, yurt dışında ise ABD'de tarım dışı istihdam ve dünya genelinde hizmet sektörü ve bileşik PMI başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 4.700 ve 4.650 seviyelerinin destek, 4.900 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, ocak ayı TÜFE ve Yurt içi ÜFE

11.55 Almanya, ocak ayı hizmet sektörü ve bileşik PMI

12.00 Avro Bölgesi, ocak ayı hizmet sektörü ve bileşik PMI

12.30 İngiltere, ocak ayı hizmet sektörü ve bileşik PMI

13.00 Avro Bölgesi, aralık ayı ÜFE

16.30 ABD, ocak ayı istihdam raporu

17.45 ABD, ocak ayı hizmet sektörü ve bileşik PMI

18.00 ABD, ocak ayı ISM hizmet sektörü PMI