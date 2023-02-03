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Ocak ayı enflasyon rakamları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ocak ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Enflasyon, ocakta yıllık bazda yüzde 57,68 olurken, bu rakam son 11 ayın en düşük seviyesi olarak kayıtlara geçti.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 03 Şubat 2023 10:00, Son Güncelleme : 03 Şubat 2023 10:31
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TÜİK'in açıkladığı veriler:

Tüketici Fiyat Endeksi, Ocak 2023

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %57,68, aylık %6,65 oldu

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2023 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre %6,65, bir önceki yılın Aralık ayına göre %6,65, bir önceki yılın aynı ayına göre %57,68 ve on iki aylık ortalamalara göre %72,45 olarak gerçekleşti.

TÜFE değişim oranları (%), Ocak 2023 Ocak 2023Ocak 2022Ocak 2021Bir önceki aya göre değişim oranı6,6511,101,68Bir önceki yılın Aralık ayına göre değişim oranı6,6511,101,68Bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı57,6848,6914,97On iki aylık ortalamalara göre değişim oranı72,4522,5812,53

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup %24,24 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %77,22 ile sağlık oldu.

Ana harcama grupları itibarıyla 2023 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup %-1,53 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, 2023 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %18,35 ile sağlık oldu (ana harcama gruplarına göre endeksler, ağırlıklar ve değişim oranları Ek Tablo-1'dedir).

2023 yılı Ocak ayında, endekste kapsanan 143 temel başlıktan (Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması-COICOP 5'li Düzey), 12 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 2 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 129 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

Özel kapsamlı TÜFE göstergesi (B) yıllık %57,05, aylık %7,07 oldu

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2023 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre %7,07, bir önceki yılın Aralık ayına göre %7,07, bir önceki yılın aynı ayına göre %57,05 ve on iki aylık ortalamalara göre %63,81 olarak gerçekleşti.

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi, Ocak 2023

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %86,46, aylık %4,15 arttı

Yİ-ÜFE (2003=100) 2023 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre %4,15, bir önceki yılın Aralık ayına göre %4,15, bir önceki yılın aynı ayına göre %86,46 ve on iki aylık ortalamalara göre %125,53 artış gösterdi.

Yİ-ÜFE değişim oranları (%), Ocak 2023

Yİ-ÜFE yıllık değişim oranı (%), Ocak 2023

Sanayinin dört ana sektöründen imalat endeksi yıllık %70,49 arttı

Sanayinin dört sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında %101,51, imalatta %70,49, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında %237,14 ve su temininde %116,64 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara malında %60,98, dayanıklı tüketim malında %69,42, dayanıksız tüketim malında %97,14, enerjide %188,23 ve sermaye malında %60,19 artış olarak gerçekleşti.

Yİ-ÜFE yıllık değişim oranları (%), Ocak 2023

Sanayinin dört ana sektöründen imalat endeksi aylık %5,12 arttı

Sanayinin dört sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında %6,08 artış, imalatta %5,12 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında %3,13 azalış ve su temininde %2,15 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara malında %3,46 artış, dayanıklı tüketim malında %7,34 artış, dayanıksız tüketim malında %8,19 artış, enerjide %0,64 azalış ve sermaye malında %6,29 artış olarak gerçekleşti.

Yİ-ÜFE aylık değişim oranları (%), Ocak 2023

Yıllık Yİ-ÜFE'ye göre 19 alt sektör daha düşük, 10 alt sektör daha yüksek değişim gösterdi

Yıllık en düşük artış; %28,97 ile ana metaller, %43,33 ile kağıt ve kağıt ürünleri, %47,77 ile kauçuk ve plastik ürünler alt sektörlerinde gerçekleşti. Buna karşılık elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme %237,14, diğer madencilik ve taş ocakçılığı ürünleri %147,26, diğer metalik olmayan mineral ürünler %145,09 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

Sektörlere göre Yİ-ÜFE yıllık değişim oranları (%), Ocak 2023

Aylık Yİ-ÜFE'ye göre 12 alt sektör daha düşük, 17 alt sektör daha yüksek değişim gösterdi

Aylık en yüksek azalış; %9,00 ile ham petrol ve doğal gaz, %3,13 ile elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme alt sektörlerinde gerçekleşti. Buna karşılık içecekler %20,42, kömür ve linyit %15,37, diğer ulaşım araçları %13,57 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

Sektörlere göre Yİ-ÜFE aylık değişim oranları (%), Ocak 2023

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