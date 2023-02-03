Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin ve 4 şüpheli, adliyeye sevk edildi

AYM'de başkan seçimi sonuçlandı..İşte adayların oy oranları

Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Zühtü Arslan'ın görev süresinin 13 Şubat'ta dolması nedeniyle Yüksek Mahkemede bugün başkanlık seçimini yaptı. Görev süresi biten Arslan yeniden aday olarak 8 oyla seçildi. Diğer adaylar İrfan Fidan 5 ve Kadir Özkaya ise 2 oy aldı.