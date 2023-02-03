Ataşehir Belediyesi'ne soruşturma: Başkan yardımcıları da gözaltında
Ataşehir Belediyesi'ne yönelik "ihaleye fesat karıştırma" soruşturmasında başkan yardımcılarının da aralarında bulunduğu 28 şüpheli gözaltına alındı
Kaynak : TRT
Haber Giriş : 03 Şubat 2023 10:38, Son Güncelleme : 03 Şubat 2023 10:40
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü iki farklı 'ihaleye fesat karıştırma' soruşturması kapsamında operasyon düzenlendi.
Soruşturma kapsamında, eş zamanlı operasyonlarda aralarında Ataşehir Belediyesinde görevli belediye başkan yardımcıları ile olay tarihinde Ataşehir'de mimarlık görevi yürüttüğü belirtilen ancak şu an Kadıköy Belediyesi'nde başkan yardımcılığı yapan kişiyle birlikte toplam 28 kişi gözaltına alındı.
Battal İlgezdi'nin de ifadesine başvurulacak
Söz konusu soruşturmalarda ihalelere fesat karıştırılarak milyonlarca lira haksız kazanç elde edildiği öne sürülürken 'şüpheli' sıfatıyla Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi'nin de ifadesine başvurulacağı kaydedildi.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız