Ambulansı sıkıştırarak şoförüne hakaret ettiği iddiasıyla aranan zanlı yakalandı

Bakırköy sahil yolunda 1 Şubat'ta hasta taşıyan bir ambulansı arkasından gelerek sıkıştıran ve sonrasında el hareketi yapan bir sürücü hakkında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca "görevi yaptırmamak için direnme", "trafik güvenliğini tehlikeye sokma", "tehdit" ve "hakaret" suçlarından soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında başlatılan çalışma kapsamında adresi belirlenen şüpheli F.T. gözaltına alındı.

Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.