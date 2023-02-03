Ambulansı sıkıştırarak şoförüne hakaret ettiği iddiasıyla aranan zanlı yakalandı
İstanbul Bakırköy'de trafikte sıkıştırdığı ambulansın şoförüne hakarette bulunduğu iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Şubat 2023 11:20, Son Güncelleme : 03 Şubat 2023 11:21
Bakırköy sahil yolunda 1 Şubat'ta hasta taşıyan bir ambulansı arkasından gelerek sıkıştıran ve sonrasında el hareketi yapan bir sürücü hakkında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca "görevi yaptırmamak için direnme", "trafik güvenliğini tehlikeye sokma", "tehdit" ve "hakaret" suçlarından soruşturma başlatıldı.
Soruşturma kapsamında başlatılan çalışma kapsamında adresi belirlenen şüpheli F.T. gözaltına alındı.
Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız