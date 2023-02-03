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Yerli internet arama motoru 'Vuhuv'u dünyaya yaymak istiyor

Gaziantep'te yazılımcı Barış Çepik'in yaklaşık 12 yıldır üzerinde çalışarak geliştirdiği ve sunucusunu ofisine kurduğu internet arama motoru, günde 5-6 bin yeni kullanıcıya hizmet veriyor- Barış Çepik:- "Az da olsa dünyanın dört bir yanında kullanıcılarımız var. Bu oranı milyonlara ve milyarlara ulaştırabilmek için altyapıyı hazırladık, şu an çalışıyor"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Şubat 2023 11:46, Son Güncelleme : 03 Şubat 2023 11:47
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Yerli internet arama motoru 'Vuhuv'u dünyaya yaymak istiyor

- Gaziantepli yazılımcı Barış Çepik'in geliştirdiği ve dünyaya yaymak istediği yerli internet arama motoru "Vuhuv", günde 5-6 bin yeni kullanıcıya hizmet veriyor.

Gaziantep Üniversitesi Teknopark'ta yazılım üzerine firması bulunan Barış Çepik, milli ve yerli internet arama motoru geliştirmek için 10 yıl önce harekete geçti. 20 yılı aşkındır web sunucu yönetimi ve programlama alanında çalışan Çepik, çalışmalarının son 12 yılını arama motoruna yoğunlaştırdı.

Çepik, çalışmalarının ardından "Vuhuv" adlı arama motoru geliştirerek ofisine sunucu kurdu. Yazılım üzerine uzman arkadaşlarının desteğiyle arama motorunu globalleştiren Çepik, dünya genelinde kullanım oranını artırmayı hedefliyor.

Barış Çepik, AA muhabirine, "Vuhuv"un 2015'te marka tescilini yaptıklarını, 2019'da ise şirket kurduklarını söyledi.

İlk aşamasından son aşamasına kadar "Vuhuv"u kendilerinin geliştirdiğini ifade eden Çepik, "Geçmişte yerli arama motoru yapıldı ama ara yüzden ibaretti, başkalarının verileri yüzde 100 kullanılıyordu. Bizim arama motorunun arka planında büyük bir çalışma var, büyük bir veri işleniyor. Türkiye'deki tek yerli arama motoru diyebiliriz. Çünkü zemini ve tabanı dolu ve kendine has." dedi.

- 2 milyara yakın sayfa adreslemesi yaptılar

Çepik, kendi buldukları verileri "Vuhuv"a işlediklerini ve bunun için bir sistem kurduklarını dile getirdi.

Sistemlerinin 7 gün 24 saat interneti taradığına, 260 milyon alan adı bilgisine sahip olduğuna işaret eden Çepik, şunları kaydetti:

"Şu anda biz hangi ülkede ne kadar alan adı var, ne kadar aktif, ne kadarının açık olarak çalıştığını biliyoruz. Şu ana kadar elimizdeki kaynaklarla 2 milyara yakın sayfanın adreslemesini yaptık. Bu bilgiye doğrudan, aracısız erişiyoruz. Bu da aslında çok önemli bir şey. Vuhuv'un çıkış amacı arama motoru olsa da biz büyük bir veri işliyoruz. Büyük veri işlediğimiz için de her şekilde veriyi kullanabiliyoruz. Sadece arama motoru değiliz, e-posta, bulut gibi diğer servislerde de hizmetleri yerli ve milli olarak sunabiliyoruz. İnternet üzerinde neye ihtiyaç duyuluyorsa bunların hepsini sağlayabiliyoruz."

"Vuhuv" uygulamalarının indirilerek cep telefonları ve tabletlerde kullanıldığını anlatan Çepik, sistemi global çalışacak hale getirdiklerini söyledi.

Çepik, "Az da olsa dünyanın dört bir yanında kullanıcılarımız var. Bu oranı milyonlara ve milyarlara ulaştırabilmek için altyapıyı hazırladık, şu an çalışıyor." ifadelerini kullandı.

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