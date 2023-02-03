Türk halkı kimi Cumhurbaşkanı olarak görmek istiyor? Araştırma yapıldı

ASAL Araştırma Şirketi, 14-24 Ocak 2023 tarihleri arasında İstanbul, Tekirdağ, Balıkesir, İzmir, Aydın, Manisa, Bursa, Kocaeli, Ankara, Konya, Antalya, Adana, Hatay, Kırıkkale, Kayseri, Zonguldak, Kastamonu, Samsun, Trabzon, Erzurum, Ağrı, Malatya, Van, Gaziantep, Şanlıurfa ve Mardin dahil 26 ilde 2 bin 520 kişiyle telefon yöntemiyle yaptığı anket çalışmasında katılımcılara, "Cumhurbaşkanlığı seçiminde kimi cumhurbaşkanı olarak görmek istiyorsunuz?" açık uçlu sorusunu yöneltti.

Ankete göre, kararsızlar ve cevap yok diyenler oransal olarak dağıtıldıktan sonra mevcut Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 48.7 oranıyla ilk sırada yer alırken, ikinci sırada ise yüzde 16.3 oranıyla CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yer aldı. Onu yüzde 14.8 ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş takip ediyor. Ankette, HDP eski Genel Başkanı Selahattin Demirtaş yüzde 7.1, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı yüzde 5.5 ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ise yüzde 4.2 oy oranı bulunuyor.



BU PAZAR SEÇİM OLSA KİMİ CUMHURBAŞKANI OLARAK GÖRMEK İSTERSİNİZ? (AÇIK UÇLU SORU)

Recep Tayyip Erdoğan: %48.7

Kemal Kılıçdaroğlu: %16.3

Mansur Yavaş: %14.8

Selahattin Demirtaş: %7.1

Ekrem İmamoğlu: %5.5

Meral Akşener: %4.2

Ali Babacan: %0.9

Fatih Erbakan: %0.7

Muharrem İnce:%0.6

Abdullah Gül:%0.5

Ahmet Davutoğlu:%0.4

Temel Karamollaoğlu: %0.3



ERDOĞAN MI, MANSUR YAVAŞ MI?

Ankette ayrıca isim vererek katılımcılara "Cumhurbaşkanlığı seçiminde son tura Recep Tayyip Erdoğan ile Mansur Yavaş kalsa oyunuzu kime verirsiniz?" sorusu da soruldu. Ankete katılanlar yüzde 51.5 ile Erdoğan, yüzde 48.5 ile Mansur Yavaş yanıtını verdi.

ERDOĞAN MI, EKREM İMAMOĞLU MU?

Son tura Recep Tayyip Erdoğan ile Ekrem İmamoğlu kaldığında ise Erdoğan diyenlerin oranı yüzde 53.3 olurken, İmamoğlu diyenler ise yüzde 46.7 oranında çıktı.

ERDOĞAN MI, KILIÇDAROĞLU MU?

Cumhurbaşkanlığı seçiminde Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun karşılaşması durumunda ise Erdoğan diyenlerin oranı yüzde 54.4 olurken, Kılıçdaroğlu'nu tercih edenlerin oranı yüzde 45.6 çıktı.

ERDOĞAN MI, MERAL AKŞENER Mİ?

Ankette, katılımcılara "Cumhurbaşkanlığı seçiminde son tura Recep Tayyip Erdoğan ile Meral Akşener kalsa oyunuzu kime verirsiniz?" sorusu da soruldu. Ankete katılanlar yüzde 56.1 ile Erdoğan, yüzde 43.9 ile Meral Akşener yanıtını verdi.



ALTILI MASANIN CUMHURBAŞKANI ADAYI KİM OLMALI?

Anket çalışmasında tüm katılımcılara, "Altılı Masa'nın Cumhurbaşkanı adayı kim olmalı?" açık uçlu sorusu da yöneltildi. Ankete katılanların yüzde 44.2'si CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu Altılı Masa'nın Cumhurbaşkanı adayı olarak görmek istedi. Kılıçdaroğlu'nu yüzde 25.3 oranla Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yüzde 14.4 oranla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu izledi. Ankette, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in aday olmasını isteyenlerin oranı yüzde 6.0 çıkarken, Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan için Altılı Masa'nın adayı olmalı diyenlerin oranı yüzde 1.4 oldu. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun aday olması gerektiğini söyleyenlerin oranı ise yüzde 0.6 çıktı.



ALTILI MASANIN CUMHURBAŞKANI ADAYI KİM OLMALI? (AÇIK UÇLU SORU)

Kemal Kılıçdaroğlu: %44.2

Mansur Yavaş: %25.3

Ekrem İmamoğlu: %14.4

Meral Akşener: %6.0

Ali Babacan: %1.4

Ahmet Davutoğlu:%0.6

Diğerleri: %8.1