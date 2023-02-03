'9 bin 319 yabancı terörist savaşçıyı sınır dışı ettik'

Osmaniye'de 4,6 büyüklüğünde deprem
Osmaniye'de 4,6 büyüklüğünde deprem
AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu'ndan EYT açıklaması
AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu'ndan EYT açıklaması
Özel okullardan, öğretmenlerin SGK primiyle ilgili destek talebi
Özel okullardan, öğretmenlerin SGK primiyle ilgili destek talebi
Altının gram fiyatı 1.160 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 1.160 lira seviyesinden işlem görüyor
Ataşehir Belediyesi'ne soruşturma: Başkan yardımcıları da gözaltında
Ataşehir Belediyesi'ne soruşturma: Başkan yardımcıları da gözaltında
Motorine bir indirim daha geliyor
Motorine bir indirim daha geliyor
AK Parti'de aday havuzu hazırlanıyor
AK Parti'de aday havuzu hazırlanıyor
Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
Bakan Nebati: Şu anda tek hedefimiz var, enflasyonu düşüreceğiz
Bakan Nebati: Şu anda tek hedefimiz var, enflasyonu düşüreceğiz
EYT'ye ilişkin kanun teklifi, Komisyon'da kabul edildi
EYT'ye ilişkin kanun teklifi, Komisyon'da kabul edildi
Müşteri kredi çekilerek dolandırıldı, mahkeme Banka'yı kusurlu buldu
Müşteri kredi çekilerek dolandırıldı, mahkeme Banka'yı kusurlu buldu
Kendisini uzman olarak tanıtanlar küçük yatırımcıyı mağdur ediyor
Kendisini uzman olarak tanıtanlar küçük yatırımcıyı mağdur ediyor
Borsa İstanbul'dan açığa satış işlemlerine ilişkin düzenleme
Borsa İstanbul'dan açığa satış işlemlerine ilişkin düzenleme
Motorine indirim, LPG'ye zam geldi
Motorine indirim, LPG'ye zam geldi
2023 yılı rütbe terfi sözlü sınav sonuçları açıklandı
2023 yılı rütbe terfi sözlü sınav sonuçları açıklandı
9 ülkenin büyükelçisi Dışişleri Bakanlığına çağırıldı
9 ülkenin büyükelçisi Dışişleri Bakanlığına çağırıldı
Otomobil satışında tüm zamanların ocak rekoru
Otomobil satışında tüm zamanların ocak rekoru
Ak Parti'den açıklama: EYT ne zaman Genel Kurula gelecek?
Ak Parti'den açıklama: EYT ne zaman Genel Kurula gelecek?
MEB'den özel okul ücretlerindeki 'genel gider' kalemlerine takip
MEB'den özel okul ücretlerindeki 'genel gider' kalemlerine takip
SGK Başkanı, Komisyon'da EYT'yi anlattı
SGK Başkanı, Komisyon'da EYT'yi anlattı
İstanbul'daki 5 konsolosluk bugün de kapalı
İstanbul'daki 5 konsolosluk bugün de kapalı
Akşener'den Sinan Ateş'in ailesine taziye ziyareti
Akşener'den Sinan Ateş'in ailesine taziye ziyareti
EYT'nin bütçeye maliyeti 194,4 milyar lira
EYT'nin bütçeye maliyeti 194,4 milyar lira
Erdoğan: Bugün Türkiye Yüzyılı'nı konuşabilir hale geldik
Erdoğan: Bugün Türkiye Yüzyılı'nı konuşabilir hale geldik
MEB, erken çocukluk eğitimini uluslararası arenada ele alacak
MEB, erken çocukluk eğitimini uluslararası arenada ele alacak
Altının gram fiyatı 1.184 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 1.184 lira seviyesinden işlem görüyor
Eski Ekonomi Bakanı Çelebi: Asgari ücret 10 bin TL olacak
Eski Ekonomi Bakanı Çelebi: Asgari ücret 10 bin TL olacak
Anayasa Mahkemesi yeni başkanını seçecek
Anayasa Mahkemesi yeni başkanını seçecek
Yargı mensupları düzeltme istiyor: 3600'de kapsam genişleyebilir
Yargı mensupları düzeltme istiyor: 3600'de kapsam genişleyebilir
'Türkiye'nin makroekonomik göstergelerinde sorun yok'
'Türkiye'nin makroekonomik göstergelerinde sorun yok'
Ana sayfaHaberler Siyasi

'9 bin 319 yabancı terörist savaşçıyı sınır dışı ettik'

Soylu: 2011'den bu yana 150 ülkeden 111 bin kişiye ülkeye giriş yasağı koyduk. Çatışma bölgeleriyle irtibatlı olduğu tespit edilen 102 uyruktan 9 bin 319 yabancı terörist savaşçıyı sınır dışı ettik"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Şubat 2023 13:15, Son Güncelleme : 03 Şubat 2023 13:01
Yazdır
'9 bin 319 yabancı terörist savaşçıyı sınır dışı ettik'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'ye gelen her ABD Büyükelçisinin Türkiye'ye zarar vermeye çalıştığını ifade ederek, "Amerikan Büyükelçisi'ne buradan söylüyorum, hangi gazetecilere yazı yazdırdığını biliyorum, pis ellerini Türkiye'nin üzerinden çek, çok net söylüyorum, pis ellerini Türkiye'nin üzerinden çek. Neleri yaptırdığınızı, hangi adımları attırdığınızı, Türkiye'yi nasıl karıştırmak istediğinizi net bir şekilde biliyorum." dedi.

Soylu, Antalya'da Kundu Turizm Bölgesi'ndeki bir otelde düzenlenen İl Göç İdaresi Müdürleri Değerlendirme Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin göç konusunda başarılı bir stratejisi uyguladığını belirtti.

Türkiye'nin bir yandan topraklarından, evlerinden, yurtlarından ayrılmak zorunda kalan mağdurlara insani şekilde davrandığını bir yandan da kurallara uygun bir göç yönetimi sergilediğini anlatan Soylu, şu bilgileri verdi:

"Ülkemizde hala 3 milyon 506 bin 784 Suriyeli kardeşimiz var. 5 yıldır sayı 3 milyon 500 bin bandındadır. 2011 yılından itibaren 850 bin yeni doğum olmasına rağmen 3 milyon 506 bindir. Bunun yanı sıra 1,3 milyon da ikamet eden yabancı var. Bunların içerisinde öğrenci var, kısa süreli ikametli olan var, tedavi için ülkemizde bulunanlar var ve bunların içerisinde öğretim üyesi var, beyaz yakalılar var, Avrupa'dan gelip özellikle sahil kesimde hayatını devam ettirenler var. Kaçak göçle mücadelede ise 2016'dan bu yana kadar sınırda engellenenlerin toplam sayısı 2 milyon 760 bindir. Ülke sınırları içerisinde yakalananların toplamı 1 milyon 653 bin kişidir. Yani 4 milyon kaçak göçmene müdahale edilmiştir. 2022 yılı sonu itibarıyla yakaladığımız kaçak göçmen sayısı 285 bindir, sınır dışı edilen kaçak göçmen sayısı da son 12 ayda 130 bin 195'tir."

Ayrıca 19 bin 600 kişinin de çıkış işlemlerinin devam ettiğini dile getiren Soylu, son 12 ayda 70 binin üzerinde Afgan'ın da ülkelerine gönderildiğini kaydetti. Yakalanan her 2 kişiden birinin sınır dışı edildiğini ifade eden Soylu, dünyada bu rakamları gerçekleştirebilen ülkenin olmadığını söyledi.

Soylu, 543 bin Suriyelinin de gönüllü olarak geri dönüş yaptığını aktararak, Türkiye'de yaşayan Suriyelilerin sadece 1,9'luk bölümünün asayiş olayına karıştığını, yüzde 98,1'inin bu ülkenin kurallarına uyarak yaşadığını bildirdi.

Türkiye'nin Akdeniz ve Ege'de yardıma ihtiyacı olan düzensiz göçmenler de dahil olmak üzere 171 bin 647 insanı denizden sağ olarak kurtardığını vurgulayan Soylu, "Biz ölüme iten bir ülke değiliz, tam tersi ölümden kurtaran bir ülkeyiz. Vicdanlı bir ülke ve milletiz." dedi.

Bakan Soylu, Avrupa'nın ise göç politikasında başarısız olduğunu belirtti.

- "Her gelen Amerikan Büyükelçisinin derdi 'Türkiye'ye nasıl zarar verebilirim' oldu"

Türkiye'ye gelen tüm göçmenlerin biyometrik verilerinin alındığını ve Dışişleri Bakanlığıyla bir biyometrik veri entegrasyonu sağlandığını aktaran Soylu, Afrika'dan birisinin Türkiye'ye vize için müracaat ettiğinde konsolosluğa geldiği andan itibaren biyometrik verilerinin anında tüm sisteme düştüğünü kaydetti.

Ülke içindeki yabancı teröristlerin tespitiyle ilgili Türkiye'nin önemli bir performans ortaya koyduğuna işaret eden Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'nin bir de şöyle bir talihsizliği var, Türkiye'ye gelen her Amerikan Büyükelçisi, 'Ben Türkiye'de nasıl darbe yaparım, yaptırırım' telaşı içerisindedir. Bu, Türkiye'nin temel bir talihsizliğidir. Her Amerikan Büyükelçisinin 'Türkiye'de acaba ben ne yaparım, ne yaptırırım ve Türkiye'ye nasıl zarar veririm, babalarıma nasıl yaranırım' dertleri budur. Türkiye'nin yıllardan beri en önemli talihsizliklerinden bir tanesi budur, hep de bu olmuştur. Diğer büyükelçilerini toplar, fıs fıs fıs, onlara akıl vermeye çalışır. Avrupa'da da aynısını yapıyorlar ya, onlar idare ediyorlar Avrupa'yı Amerikan büyükelçiliği. Avrupalılar üzülmez bu söze merak etmeyin. Onlar gerçeklerin ne olduğunu biliyorlar. Hakikaten biliyorlar, otururlar dizayn ederler, Türkiye'yi de dizayn edebileceklerini zannediyorlardı ama bir adam oyunlarını bozdu, Recep Tayyip Erdoğan. Onlar Türkiye'yi de böyle zannediyorlardı, oturacaklardı, fıs fıs fıs oyun, tezgah kuracaklar. Amerikan Büyükelçisi'ne buradan söylüyorum, hangi gazetecilere yazı yazdırdığını biliyorum, pis ellerini Türkiye'nin üzerinden çek, çok net söylüyorum, pis ellerini Türkiye'nin üzerinden çek. Neleri yaptırdığınızı, hangi adımları attırdığınızı, Türkiye'yi nasıl karıştırmak istediğinizi net bir şekilde biliyorum. O pis ellerinizi, o maskeli, sırıtan yüzlerinizi Türkiye'nin üzerinden çekiniz. Bu kadar açık."

- "Her türlü numarayı ortaya koyuyorlar"

Türkiye'de tespit edilen yabancı teröristleri de ülkelerine gönderdiklerini anlatan Soylu, "Adamı yakalıyoruz, bu senin adamın diyoruz, utanmazlığın bir boyutu da şu, bunu bütün Türkiye bilsin. Adamı kendi ülkesine almamak için vatandaşlıktan çıkartıyorlar. 'Bu benim vatandaşım değil' diyorlar. Bir yüzlü değil, iki yüzlü değil, her türlü numarayı ortaya koyuyorlar. Çıplak gerçekleri ortaya koyunca onların Türkiye'deki mümessilleri çok üzülüveriyorlar." diye konuştu.

2016'da bir yabancı savaşçıyı sınır dışı ederken Hollanda ve Belçika'da ilgili makamları uyardıklarını anımsatan Soylu, şunları kaydetti:

"2011'den bu yana 150 ülkeden 111 bin kişiye ülkeye giriş yasağı koyduk. Çatışma bölgeleriyle irtibatlı olduğu tespit edilen 102 uyruktan 9 bin 319 yabancı terörist savaşçıyı sınır dışı ettik. Biz bu gayreti gösterirken onların tavrı bu kişileri vatandaşlıktan alelacele çıkarıp, meseleyi baştan savmak şeklinde hallederiz anlayışıyla olmuştur. Bugün bize konsolosluk kapatarak akıl vermeye çalışan ülkelerin aslında bu meseledeki yönetim becerisizliklerine bir örnek olması için paylaşmak istedim. Avrupa Birliği ülkelerine 1126 yabancı terörist gönderdik. Türkiye olarak onlara soruyoruz, 'Ne yaptınız? Tekrar bunlar yarın Türkiye'ye gelmeye çalışırlar mı veya çatışma bölgelerine giderler mi veya Avrupa'da bir şey yaparlar mı?' diye. Ödleri patlıyor, kamuoylarına böyle bir şey söyleyecekler diye."

(Sürecek)

Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız
AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu'ndan EYT açıklaması
AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu'ndan EYT açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 7. Tematik Kış Kampları Kapanış Programı'na video mesaj gönderdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 7. Tematik Kış Kampları Kapanış Programı'na video mesaj gönderdi
Türk halkı kimi Cumhurbaşkanı olarak görmek istiyor? Araştırma yapıldı
Türk halkı kimi Cumhurbaşkanı olarak görmek istiyor? Araştırma yapıldı
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Özlale: Onay makamı değiliz
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Özlale: Onay makamı değiliz
Saflar netleşiyor: Masa, 'Akşener'siz yola devam edebilir
Saflar netleşiyor: Masa, 'Akşener'siz yola devam edebilir
AK Parti'de aday havuzu hazırlanıyor
AK Parti'de aday havuzu hazırlanıyor

Bu Habere Tepkiniz

Enflasyon farkı hesaplanırken yüzde 8 mi, yüzde 30 mu esas alınacak?

Enflasyon farkı hesaplanırken yüzde 8 mi, yüzde 30 mu esas alınacak?

2023 yılının Temmuz ayında enflasyon farkı yüzde 30'a göre değil, yüzde 8'e göre hesaplanacak.
Ocak ayı enflasyon rakamları açıklandı

Ocak ayı enflasyon rakamları açıklandı

TÜFE ocakta yüzde 6,65, Yİ-ÜFE yüzde 4,15 arttı- Yıllık enflasyon, tüketici fiyatlarında yüzde 57,68, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 86,46 oldu- TÜFE son 11 ayın, Yİ-ÜFE son 13 ayın en düşük seviyesinde gerçekleşti
Erken Al, En Avantajlı Fiyatları Yakala.

Erken Al, En Avantajlı Fiyatları Yakala.

https://simurgluxury.com/?utm_source=memurlar&utm_medium=varyansmedya&utm_term=mobil_advertorial_tatil_firsati
AYM'den iş müfettiş kadrolarına zamanında atanmayanlarla ilgili önemli karar

AYM'den iş müfettiş kadrolarına zamanında atanmayanlarla ilgili önemli karar

Anayasa Mahkemesi iş müfettiş yardımcılığından iş müfettişliği kadrosuna yapılacak atamalarda parasal hak kayıplarıyla ilgili önemli bir karar verdi
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
3 Şubat 2023 tarihli atama kararnamesi yayımlandı

3 Şubat 2023 tarihli atama kararnamesi yayımlandı

3 Şubat 2023 tarihli atama kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı.
İşten ayrılış bildirgesine 'OHAL/KHK' kodu uygulaması hukuka aykırı bulundu

İşten ayrılış bildirgesine 'OHAL/KHK' kodu uygulaması hukuka aykırı bulundu

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının 02/08/2016 tarih ve 2016/16 sayılı Genelgesinin ''2.1-Kapatılan işyerlerinden işten ayrılışı yapılacak sigortalılar'' başlıklı kısmının iptali için açılan davayı sonuçlandırdı.
YÖK Kanunu kabul edildi: 50/d'li araştırma görevlilerine kadro

YÖK Kanunu kabul edildi: 50/d'li araştırma görevlilerine kadro

TBMM Genel Kurulu'nda görüşmekte olan Yükseköğretim Kanunu ile Bazı kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kabul edildi.
Özel okullarda ücretsiz okutulacak öğrenciler nasıl belirleniyor?

Özel okullarda ücretsiz okutulacak öğrenciler nasıl belirleniyor?

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü 06.01.2023 tarih ve 67766056 sayılı yazısıyla Özel okullarda ücretsiz okutulacak öğrenciler nasıl belirleneceğini açıkladı.
AYM'de başkan seçimi sonuçlandı..İşte adayların oy oranları

AYM'de başkan seçimi sonuçlandı..İşte adayların oy oranları

Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Zühtü Arslan'ın görev süresinin 13 Şubat'ta dolması nedeniyle Yüksek Mahkemede bugün başkanlık seçimini yaptı. Görev süresi biten Arslan yeniden aday olarak 8 oyla seçildi. Diğer adaylar İrfan Fidan 5 ve Kadir Özkaya ise 2 oy aldı.
AYM'den akademik personelin disiplin cezalarına ilişkin önemli karar

AYM'den akademik personelin disiplin cezalarına ilişkin önemli karar

Anayasa Mahkemesi Akademik personelleri aldıkları disiplin cezalarıyla ilgili bazı hükümleri iptal etti.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 100 iş müfettiş yardımcısı alacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 100 iş müfettiş yardımcısı alacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 100 iş müfettiş yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 2 Mart 2023.
Ankara beyaza büründü: Halay çekerek kutladılar

Ankara beyaza büründü: Halay çekerek kutladılar

Akşam saatlerinde başlayan kar yağışının etkisini sürdürdüğü başkent Ankara'da cadde ve sokaklar beyaza büründü. Yumuşak hava nedeniyle birçok Ankaralı sokağa çıktı. Bir grup ise karın gelişini halay çekerek kutladı.
Bursa Osmangazi Belediyesi 25 memur alımı yapacak

Bursa Osmangazi Belediyesi 25 memur alımı yapacak

Bursa Osmangazi Belediyesi 25 memur alımı yapacak. Son başvuru tarihi 17 Mart 2023.
Soğuk havada çamaşırlar nasıl kurur?

Soğuk havada çamaşırlar nasıl kurur?

Çamaşır kurutma havanın soğumasıyla birlikte birçok kişi için büyük bir problem haline geliyor. Peki soğuk havada çamaşırlar nasıl kurur? İşte o yöntem: