CHP Genel Merkezi'ne 'Ben Kemal, geliyorum' afişi asıldı
CHP Genel Merkezi'ne "Yeter, söz milletin" afişinin ardından "Ben Kemal, geliyorum" yazılı yeni afiş asıldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Şubat 2023 15:15, Son Güncelleme : 03 Şubat 2023 15:31
CHP Genel Merkezi'ne asılan afişte, Kemal Kılıçdaroğlu fotoğrafı ile "Ben Kemal, geliyorum" ifadeleri yer aldı.
Geçen günlerde yine CHP Genel Merkezi'ne Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafı ve "Yeter, söz milletin" sloganının yer aldığı afiş asılmıştı.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız