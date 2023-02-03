Boğaziçi Üniversitesi davasında karar
Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemler kapsamında, Rektör Prof. Dr. Naci İnci'nin aracının yolunu kesmeye çalışan 14 sanık hakkında izinsiz gösteri suçundan 6'şar ay hapis cezası verildi.
Kaynak : TRT
Haber Giriş : 03 Şubat 2023 16:06, Son Güncelleme : 03 Şubat 2023 16:06
Boğaziçi Üniversitesi Rektörlük binası önünde izinsiz toplanan ve Üniversite Rektörü Prof. Dr. Naci İnci'nin makam aracının üstüne çıkan 14 sanık hakkında karar verildi.
14 sanık izinsiz gösteriden 6'şar ay hapis cezası aldı. 1 sanık kamu malına zarar vermekten 1 yıl 6 ay, başka 1 sanık ise hakaret suçundan 1 yıl 2 ay hapis cezası aldı.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız