Ertan Özyiğit'in o ünlü "Dünyada hiçbir güç zamanı gelmiş bir fikirden daha güçü değildir" mottosuyla ünlenen Kayıt Dışı programı bu hafta psikiyatrist konuklarıyla yine sır perdesinin ardındaki gerçeklere ışık tutacak. Yüksel Aman'ın yapımcısı olduğu ve öteki gündem tartışmalarıyla ünlenen TV100 programı Kayıt Dışı, bu hafta da dopdolu.

İşte ünlü araştırmacı Ertan Özyiğit'in hazırlayıp sunduğu programda bu hafta tartışılacak bazı konuların başlıkları:

Artırılmış gerçeklik oyunları gençlerin beynini neye dönüştürüyor

Pandemi çocukları nasıl bir dünyaya hazırladı

Bilinçsizce kullanılan uyarıcı ilaçlar ruh sağlığımızı nasıl tehdit ediyor

Zombi çocuklar mı geliyor?

Dijitalim şiddeti nasıl sıradanlaştı.

Kayıt Dışı bu haftanın konukları

Ertan Özyiğit ile Kayıt Dışı, ünlü psikiyatrist Arif Verimli, psikiyatrist Prof. Cem Gökçen, uzman klinik psikolog Gökhan Çınar, psikiyatrist doktor Samuray Özdemir ile sır perdesinin ardındaki gizemli sorulara yanıt arıyor.

Merakla beklenen program Cuma günü 22:30'da TV100 ekranlarında olacak.

Kaynak: Sonhavadis