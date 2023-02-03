MİT'in yurt dışından getirdiği FETÖ üyesi Uğur Demirok'a hapis

İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık Uğur Demirok, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı.

Sanığın avukatı Bilal Kolbüken'in salonda hazır bulunduğu duruşmada cumhuriyet savcısı esasa ilişkin mütalaasını açıkladı.

Mütalaada, sanık Demirok'un 2002 ile 2003 yıllarında "ev abiliği", 2004 ile 2005 yılları arasında "bölge talebe mesulü", 2011 yılına kadar ise lise talebelerinden sorumlu "Bahçelievler Bölgesi Büyük Bölge Talebe Mesulü" olarak görev yaptığı anlatıldı.

Sanığın örgütün emniyet mahrem yapılanmasına Kasım 2015'te dahil olduğu anlatılan mütalaada, Demirok'un ilk olarak "müdür yardımcısı" statüsünde faaliyet yürüttüğünün tespit edildiği aktarıldı.

Mütalaada, sanığın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılması istenirken, yakalandıktan sonra örgütle ilgili bilgi veren Demirok'la ilgili etkin pişmanlık hükümleri kapsamında indirim yapılması talep edildi.

Mütalaaya karşı savunmaları sorulan sanık ve avukatı beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, sanığı "FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan önce 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

Sanığın, örgütün yapısı ve faaliyetleri çerçevesinde işlenen suçlarla ilgili yeterli bilgi verdiği ve yargılama aşamasında pişmanlığını dile getirdiğine kanaat getiren mahkeme, yargılama sürecindeki davranışlarını da göz önünde bulundurarak sanığın 2 yıl 2 ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

Heyet, etkin pişmanlık hükümleri uygulanması nedeniyle sanık hakkında 1 yıl süreyle denetimli serbestlik tedbiri uygulanmasına hükmetti.

- İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Demirok'un FETÖ/PDY silahlı terör örgütü ile ilk temasının 1997'de Elazığ'da örgüt kontrolünde faaliyet gösteren EFEM (FEM) dershanesine kayıt olmasıyla başladığı anlatılmıştı.

Sanığın, terör örgütünün içinde çeşitli kademelerde görev yaptığı ve FETÖ'nün şifreli haberleşme uygulaması ByLock kullandığı aktarılan iddianamede, örgüt içerisinde kod isim kullanan sanığın emniyet mahrem yapılanması içerisinde sorumlu düzeyde faaliyette bulunduğu ifade edilmişti.

İddianamede, örgütün hiyerarşik yapısında yer alan sanığın yakalandıktan sonra 81 kişiyi teşhis ettiği, bu şahıslardan 69'u hakkında aynı suçtan işlem kaydının bulunduğu, geriye kalan 12 kişi ile ilgili de ihbar ve soruşturma işlemlerine başlanıldığı kaydedilmişti.

Sanık Uğur Demirok hakkında, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenen iddianamede, sanıkla ilgili ayrıca "etkin pişmanlık" hükümlerinin uygulanması talep edilmişti.