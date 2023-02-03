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Bakan Soylu: Yine diyorum, okulların önünde uyuşturucu satıcısı varsa ayağını kırın

Türkiye'nin uyuşturucu ile mücadelesini kararlılıkla sürdüreceğini söyleyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bana da çok kızıyorlar, 'okulların önünde uyuşturucu satan varsa ayaklarını kırın' demişim polislere. Yine diyorum, okulların önünde uyuşturucu satıcısı varsa ayağını kırın" dedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 03 Şubat 2023 18:35, Son Güncelleme : 03 Şubat 2023 18:30
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Bakan Soylu: Yine diyorum, okulların önünde uyuşturucu satıcısı varsa ayağını kırın

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çankırı'nın Eldivan ilçesinde inşa edilen hükümet konağının açılış törenine katıldı. Törene Bakan Soylu'nun yanı sıra, Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, AK Parti Çankırı Milletvekili Salim Civitçioğlu, kent protokolü ve vatandaşlar katıldı. Törende konuşan Bakan Soylu, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Müslüman kardeşlerine elini uzatacak ve Avrupa'nın, Amerika'nın tahakkümünden kurtaracak bir Türkiye'yi istemiyorlar"

Türkiye'nin yürüyüşüne devam edeceğini ifade eden Soylu, "Daha yürüyüşümüze yeni başladık. Bize ne çektirdiklerini biliyoruz. Bu ülkenin insanlarını akşam bankaların önüne dikiyorlardı, ertesi sabah 'ben emekli maaşımı alabilecek miyim' diye soğukta, çamurda, karda bekletiyorlardı. Bizi öyle büyüttüler. Biz de bu emekli kuyruklarında bekleyecek miyiz diye endişeyle büyüyorduk. Kafamız karıncalanıyordu. Hastaneye gidemiyorduk. Okmeydanı Hastanesinde akşam saat 18.00'de sabaha kadar battaniye ile doktorun tedavisi için değil, randevusunu alabilmek için bekliyorlardı. Biz böyle bir millet değiliz. 2 bin 200 yıllık devlet kabiliyetimiz var, bin yıldır bu topraklardayız. Şimdi kendimize geldik ve yürüyüşümüze başladık. Şimdi İHA'mız, SİHA'mız var, Skorsky helikopterlerimizi kendimiz üretiyoruz, kendi mühimmatlarımızı üretiyoruz, kendi en güzel gemilerimizi üretiyoruz. Önümüzdeki günlerde Anadolu gemimizin açılışını yapacağız. Bunları gördüklerinde 'bu Türkiye'yi nasıl durduracağız' diye düşünmezler mi? Bunları bugün yapıyoruz. Şehir hastanelerini, dünyanın en büyük barajlarından bir tanesini Yusufeli'de yapıyoruz, Ilısu Barajı'nı yapıyoruz. Yenilenebilir enerji alanında ben de olsam kıskanırım. 'Türkiye bu kuyuları kapatmıştık, nereden açtılar. Doğalgazı nereden buldular. Türkiye cari açığını kapatacaklar' diyorlar. Suriye'yi, Şam, Irak, Bağdat, Erbil, Afganistan, Pakistan, Yemen, Lübnan'ı, etrafındaki bütün Müslüman kardeşlerine elini uzatacak ve Avrupa'nın, Amerika'nın tahakkümünden kurtaracak bir Türkiye'yi istemiyorlar. Çıldırırlar tabii. Daha yeni yürüyüşümüze başladık" dedi.

"Avrupa bunlara aferin diyecekmiş onun için"

Muhalefet partilerinin uyuşturucu ile ilgili iddialarını eleştiren Bakan Soylu, "Neymiş, biz ülkedeki cari açığı kapatmak için, polis, jandarma Mehmetçikle hep beraber bir araya gelmişiz, uyuşturucu kaçakçılığı yapıyoruz. Allah'ım kimseyi aklından eksik etme, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne başka bir iftira. Neden mi, Avrupa bunlara aferin diyecekmiş onun için" diye konuştu.

"İtibarları kalmadı, Anadolu coğrafyasının ve onun evlatlarının itibarı var bugün"

"Türkiye yürüyüşüne, Türkiye Yüzyılı'nda hem 21. yüzyıldaki eksikliklerini kapatarak hem de 21. yüzyılın altyapısını gerçekleştirerek sağlamaya çalıştı" ifadelerine yer veren Soylu, "İlk kez böyle bir fırsatı yakaladık. Tam 300 yıldan beridir ecdadımız da çok çektiler. Hepimiz sınavdayız. Bu sınavda, etrafımızdaki coğrafyayı görüyoruz. İnsanları evleri barkalarından sürüveriyorlar. Madem o kadar itibarlıydınız Ukrayna-Rusya savaşını çözseydiniz, gıda sorununu çözüp, tahıl koridorunu asaydınız. Amerika, Almanya bizden zengin değil mi, zengin ama sömürge zengini. Ama tıpış tıpış Recep Tayyip Erdoğan'ın, Türkiye'nin ayağına gelip, 'Recep Tayyip Erdoğan şu tahıl koridorunu açar mısın, iki ülkeyi bir arada konuşturur musun' dediler. Hani Almanya, Avrupa, Almanya itibarınız vardı, ortaya koysaydınız. İtibarları kalmadı, Anadolu coğrafyasının ve onun evlatlarının itibarı var bugün. Bunu çok net bir şekilde bütün dünya gördü ve takip etti" şeklinde konuştu.

"Bizi inancımızdan, geleneğimizden, göreneğimizden, aile töremizden, anne babamızın öğrettiğinden uzaklaştırmaya çalışıyorlar"

14 Mayıs'ta milletin ferasetini ortaya koyacağını belirten Bakan Soylu, "Büyükşehirlerde, her yerde uyuşturucu ile mücadele yapıyoruz. Bana da çok kızıyorlar, 'okulların önünde uyuşturucu satan varsa ayaklarını kırın' demişim polislere. Yine diyorum, okulların önünde uyuşturucu satıcısı varsa ayağını kırın. Bu kadar basit. Tarihin en büyük uyuşturucu ile mücadelesini yapıyoruz. Kökünü kurutana kadar devam edeceğiz. Sabahın 4'ü, 5'inde illere gidiyoruz, operasyonun düğmesine basıyoruz, Allah jandarmamızı, polisimizi muvaffak etsin diyoruz, yola çıkıyorlar. Kimi almaları gerekiyorsa onu alıyorlar. Aile birlikteliğimizi ortadan kaldırmaya çalışıyorlar. Türkiye'yi ve insanımızı cinsiyetsizleştirmeye çalışıyorlar. Erkeği erkekle, kadını kadınla evlendirmek istiyorlar, Amerika'da, Avrupa'da olduğu gibi. Bizi inancımızdan, geleneğimizden, göreneğimizden, aile töremizden, anne babamızın öğrettiğinden uzaklaştırmaya çalışıyorlar. Avrupa ve Amerika uyuşturucuya teslim oldu. Eroin şırıngası veriyorlar, alkol bayileri gibi narkotik bayileri açtılar, uyuşturucu kasabaları oluşturdular. Her 100 kişiden 30'u Avrupa'da uyuşturucu kullanıyor. Bizde 100 kişiden 3 kişi. Bizi de oraya çıkartmak, aileleri bitirmek istiyorlar. Bütün kamu kurumlarımızla nasıl mücadele etmeyelim? Anne bana geliyor, 'oğlumu kurtar' diyor. İnşallah diyorum, 'beni dövüyor, kurtar' diyor. Ne yapacağım, öbür tarafa adam gibi getireceğim. O anneye ne çektirdiyse ona onu çektirmek doğru olandır. Uyuşturucu ile mücadeleyi hep beraber devam ettireceğiz" ifadelerini kullandı.

"Bay Kemal değil, Bay Bay Kemal"

Bir vatandaşın "Bay Kemal duy bunu" sözüne de, "Bay Kemal değil, Bay Bay Kemal" diye cevap veren Bakan Soylu vatandaşlardan uzun süre alkış aldı.

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