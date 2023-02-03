Yüzde 73 zam bayram havası estirdi, mehterle kutladılar

Düzce Belediyesi ile Hak-İş'e bağlı Hizmet İş Sendikası arasında toplu sözleşme yapılan tören ile imzalandı. İmza törenine Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan ile belediye çalışanları katıldı. En son Temmuz 2022 yılında imzalanan sözleşmeden sonra yüzde 73'lük zam alan belediye işçileri törenin yapıldığı salonda bayram havası estirdi. Belediyeye ait Mehter Takımı ise çaldığı marşlar ile bayram havasına eşlik etti.

Törende konuşan Hizmet-İş Şube Başkan Yardımcısı Ali Kemal Esen, her zaman işçinin yanında olan Başkan Faruk Özlü'ye teşekkür ederek "Bu zor zamanlarda bile bahane üretmeksizin bizleri motive eden 'ilk önceliğimiz personel maaşları' diyen ve bunu her ay tekrarlayan Belediye Başkanımız Dr. Faruk Özlü'ye teşekkür ederiz" dedi.

"Ülkemizin istikrarı çok önemli"

"Türkiye istikrarı için hepimiz üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmemiz gerekiyor" diyen Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan konuşmasına şöyle devam etti: "Biz olsak ta olmasak da belediye başkanın baktığı yer çok olumlu. Kendisi birazdan toplu iş sözleşmesi rakamlarını açıklayacak. Sözleşme ile elde ettiğimiz imkanlarımızı en kısa zamanda uygulanarak ve önümüzdeki yıllarda da enflasyonun üzerinde zamlar ile sizleri mutlu etmeye çalışacağız. Türkiye istikrarı için hepimiz üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmemiz gerekiyor. Bu ülkenin evlatlarına, potansiyeline, gücüne imkanlarına inanıyorum. Bu olağan üstü dönemler Türkiye'nin içeriden ve dışarıdan kuşatılması operasyonların yapılması finans üzerinden Türkiye'nin bir şekilde zora sokulması ve döviz ve faiz üçgeni içerisinde Türkiye'nin istikrarsızlaştırılması projesine karşı hepimizin uyanık olması lazım. Bu ülkeyi seven bu ülkenin birliğini bütünlüğünü savunan hepimiz bu ülkenin istikrarı için hep beraber üzerimize düşeni yapmamız lazım. Bu anlayış içerisinde bu toplu iş sözleşmesinin daha da anlamlı olduğunu düşünüyorum. İnşallah toplu iş sözleşmemizle beraber zorluklarımızın asgariye indiği, ihtiyaçlarımızın bir bölümünü hiç olmazsa temin ettiğimiz dönemi birlikte yaşarız. Gönlümüz istiyor ki sizin bütün taleplerinizin karşılandığı gerçekten daha fazla imkanları elde ettiğimiz bir dönem olsun. Ben bunun zorluklarını da biliyorum. Yaşamın zorluklarını da biliyorum siz bu rakamların daha üstünü hak ettiğinizi de biliyorum. Canla başla bu şehirde çalışıyorsunuz, hizmet ediyorsunuz."

"Yüzce 73 zam vereceğiz"

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, yapılan toplu iş sözleşmesiyle ortama bir çalışanın alacağı maaşın 12 bin 650 TL olduğunu belirterek "En son toplu iş sözleşmesi yapan Bolu'ydu. Bolu'nun üstüne çıktık. Ortalama bir arkadaşımızın alacağı maaş 12 bin 650 lira. Arkadaşlar bu Temmuz'da gelen zamlardan sonra dikkate alırsak yüzde 73 artış demek. Geçen sene Ocak ayına göre bakarsak yüzde 143 artış demek. Komşu illere göre en yüksek rakamı biz veriyoruz. Maaşlarınızı zamanında alacaksınız hep beraber çok çalışacağız, bu şehri Türkiye'nin en iyi, en yaşanabilir, en güzel, en temiz, her şeyiyle en mükemmel şehirlerinden birisi yapacağız. Bunda kararlıyız hayırlı olsun" ifadelerinde bulundu.

Konuşmaların ardından ise toplu iş sözleşmesi imzalandı.