NATO'dan mutlu cumalar mesajı
NATO Hava Kuvvetleri sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Türk Hava Kuvvetleri'ne ait F-16 savaş uçaklarına yer verilerek, "Mutlu cumalar! Harika bir hafta sonu geçirin" mesajı paylaşıldı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 03 Şubat 2023 20:23, Son Güncelleme : 03 Şubat 2023 20:25
NATO Hava Kuvvetleri'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan hafta sonu paylaşımında Türk Hava Kuvvetleri'ne ait F-16 savaş uçaklarına yer verildi. NATO'dan yapılan paylaşımda, "Mutlu cumalar! Harika bir hafta sonu geçirin" ifadelerine yer verildi.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız