Erdoğan: FETÖ konusunda Kosova Başbakanı Kurti'den gayret istedim
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "FETÖ'nün Kosova'daki faaliyetlerine karşı dayanışmamızı artırmak için değerli dostumdan (Kosova Başbakanı Kurti) çok daha farklı bir gayret istedim."
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Şubat 2023 21:24, Son Güncelleme : 03 Şubat 2023 21:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "FETÖ'nün Kosova'daki faaliyetlerine karşı dayanışmamızı artırmak için değerli dostumdan (Kosova Başbakanı Kurti) çok daha farklı bir gayret istedim."Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız