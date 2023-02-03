Matematik öğretmeninin öldürülmesi davasında 22 yıl sonra beraat

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde 2001 yılında meydana gelen olayda, matematik öğretmeni Ali Çağlar (39), evinin bahçesinde kimliği belirsiz kişiler tarafından darp edilmiş, aldığı darbeler neticesinde olaydan 3 gün sonra hayatını kaybetmişti. Olay tarihinde ifadesi alınan Çağlar'ın birlikte yaşadığı eski eşi Fatma K., Ali Çağlar'ın odun almak için bahçeye çıktığını ve tanımadığı kişiler tarafından darp edildiğini söylemişti.

Olaya ilişkin 6 şüpheli tutuklanmıştı



Faili meçhul olarak kapatılan dosya, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince 2013 yılında tekrardan açılmış ve yine eski eşi Fatma K.'nın ifadesine başvurulmuştu. İlk ifadesinde eski eşinin tanımadığı kişiler tarafından darp edildiğini söyleyen Fatma K., 2013 yılında verdiği ifadesinde ise eski sevgilisi Mustafa D.'nin Ali Çağlar'ı, akrabaları Erol D., Ali D., Yılmaz D. ve Cahit D.'nin öldürttüğünü itiraf etmişti. Aynı zamanda Fatma K., Mustafa D. ile aralarında geçen tartışmada kendisine, "Kocanı öldürttüğüm gibi seni de öldürtürüm" dediğini belirtmişti. Çağlar'ın öldürülmesine ilişkin Fatma K., Mustafa D., Erol D., Ali D., Yılmaz D. ve Cahit D. tutuklanmıştı.

İddianameden



Hazırlanan iddianamede, Mustafa D. ile Fatma K.'nın sevgili oldukları, Fatma K.'nın birlikte yaşadığı Ali Çağlar ile aralarında sorun bulunduğu, bu sebeple şüphelilerin azmettirmesi neticesinde diğer şüpheliler Erol D., Ali D., Yılmaz D. ve Cahit D.'nin Çağlar'ı darp ettikleri, Fatma K.'nın ise olayı gizlemek için bayılma numarası yapıp suçtan kurulmaya çalıştığı belirtilmişti.

Beraat ettiler



Haklarında dava açılan sanıklardan Erol D., Ali D., Yılmaz D. ve Cahit D. delil yetersizliğinden beraat etmiş, Mustafa D. ve Fatma K. ise "azmettirme" suçundan 6 yıl 8 ay hapis cezası almıştı. Yargıtay'ın delil yetersizliğinden kararı bozması neticesinde sanıklar hakkında açılan davanın duruşması 2023 yılında yeniden görüldü. Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz sanıklardan Mustafa D. SEGBİS ile katıldı, Fatma K. ve avukatlar ise salonda hazır bulundu. Sanıklar suçlamaları kabul etmeyerek, beraatlerini istedi.

Cumhuriyet savcısı Musa Güney, mahkemeye sunduğu mütalaasında sanıkların beraatini istedi. Heyetle görüşmesinin ardından kararını açıklayan Mahkeme Başkanı İsmail Öztürk, sanıkların beraatine karar verdi.